Αλλάζει το σκηνικό του καιρού και με τις βροχές και τις καταιγίδες να επιστρέφουν και για τις επόμενες τρεις ημέρες νέα κακοκαιρία θα επισκεφθεί τη χώρα μας.

Ο καιρός αλλάζει από αργά το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα με τις βροχές και τις καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους.

Ο βροχερός καιρός θα συνεχιστεί Τρίτη και Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά τμήματα. Βελτίωση αναμένεται από Τετάρτη μεσημέρι.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο σήμερα Κυριακή προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα στο νότιο Αιγαίο. Τα πράγματα θα αλλάξουν από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα και σποραδικές καταιγίδες.

Η μεταβολή του καιρού θα είναι εμφανής τη Δευτέρα με βροχές και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικές καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, και μέχρι το βράδυ και στο Αιγαίο. Οι άνεμοι νότιες διευθύνσεις 5 μποφόρ στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο σε βορειοδυτικούς μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Ο καιρός την Δευτέρα

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Σε όλη τη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.