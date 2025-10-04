Βροχές και καταιγίδες και στην Αττική.

Νέα κακοκαιρία έρχεται τις επόμενες μέρες, καθώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους από τη Δευτέρα τα έντονα φαινόμενα φαίνεται να επιστρέφουν.

Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για ένα «νέο βροχοφόρο σύστημα» από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.

Όπως επισημαίνει ο κ. Τσατραφύλλιας από το βράδυ της Κυριακής 5/10 το νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά θα διασχίσει τη χώρα δίνοντας αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές μέχρι και την Τετάρτη.

Ανέφερε δε ότι Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα φαίνεται να δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Σε ό,τι αφορά στους ανέμους, θα είναι πολύ ισχυροί βοριάδες ενώ θα σημειωθεί νέα πτώση της θερμοκρασίας.

Αναφερόμενος στην βροχή που έπεσε το τελευταίο διήμερο ο μετεωρολόγος έγραψε ότι έπεσαν αρκετοί τόνοι νερού στη χώρα μας.

«Στους Παξούς, στη Δράμα, στη Χαλκιδική και στο ανατολικό Αιγαίο η ποσότητα βροχής ξεπέρασε τους 100 τόνους ανά στρέμμα» σημείωσε ο κ. Τσατραφύλλιας.

Η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη τόνισε ότι παρόλο που θα υπάρχει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, κακοκαιρία που θα ξεκινήσει από τα δυτικά της χώρας θα συνεχιστεί μέχρι την Τετάρτη και στα ανατολικά και θα συνοδεύεται από βοριάδες.

«Από την Κυριακή το βράδυ και από τη θάλασσα της Αδριατικής θα δούμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα γίνει αισθητό από Δευτέρα προς Τρίτη.

Θα δώσει πάλι ανάλογα φαινόμενα, βροχές, τοπικές καταιγίδες και στον Νομό Αττικής.

Θα «σαρώσει» τη χώρα από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά, από Δευτέρα έως Τετάρτη», ανέφερε στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Πρόγνωση για την Κυριακή

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας.

Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Στα βόρεια θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.