Μια άλλη μητέρα που έχασε την 40χρονη κόρη της καταγγέλλει το συγκεκριμένο νοσοκομείο, όπου πέθανε η έγκυος 28χρονη.

Η μια μετά την άλλη έρχονται στο φως οι καταγγελίες για το νοσοκομείο της Άρτας και τους γιατρούς που υπάρχουν σε αυτό.

Μετά τον θάνατο της 28χρονης κοπέλας που βρισκόταν στον δεύτερο μήνα κύησης και που κατέληξε μετά από τη χορήγηση αντιβίωσης, ο ασκός του Αιόλου φαίνεται πως άνοιξε.

Όπως έγινε γνωστό, μια άλλη μητέρα, μιας 40χρονης γυναίκας, η οποία νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άρτας με υψηλό πυρετό, κατέληξε, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, μετά από τους ορούς που της έβαζαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές του νοσοκομείου.

Η υπόθεση της 28χρονης

Η 28χρονη που κατέληξε πριν λίγες ημέρες, προσήλθε την Κυριακή στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης.

Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, όμως ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.

Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το πρωί του Σαββάτου (4/10) έγινε η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου.

Ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Άρτας έκανε δεκτό το αίτημα της οικογένειας για εκταφή, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία και τοξικολογικές εξετάσεις.

Για τον θάνατο της 28χρονης, μητέρας ενός παιδιού 2 ετών, είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, αλλά και η κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, που διέταξε ο εισαγγελέας.

Επίσης, η οικογένεια της γυναίκας κατέθεσε μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς καταγγέλλει παραλείψεις.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

Η διοίκηση του νοσοκομείου ζητά απαντήσεις για τον θάνατο της εγκύου και έτσι δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια.

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν. Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

Η οικογένεια της γυναίκας όρισε στην υπόθεση ως τεχνικό σύμβουλο τον ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλεντέρη.