Η υποχρέωση αφορά και ανελκυστήρες που δεν βρίσκονται σε χρήση.

Λήγει στις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή ανελκυστήρων της χώρας στο ηλεκτρονικό μητρώο του gov.gr, με το υπουργείο Ανάπτυξης να υπενθυμίζει ότι όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικά πρόστιμα.

Η υποχρέωση καταγραφής ισχύει για κάθε ανελκυστήρα, είτε πρόκειται για πολυκατοικία κατοικιών είτε για επαγγελματικό ή δημόσιο κτίριο.

Η απογραφή απαιτεί την καταχώριση στοιχείων όπως η άδεια εγκατάστασης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πιστοποιητικά συντήρησης.

Την ευθύνη έχει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή, όπου δεν υπάρχει, οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες. Στόχος της διαδικασίας είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό αρχείο, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών και να αποφεύγονται δυσλειτουργίες ή ατυχήματα.

Πρόστιμα για όσους δεν απογράψουν

Η μη έγκαιρη δήλωση επισύρει διοικητικές κυρώσεις:

1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα που βρίσκεται σε κτίριο με χρήση κατοικίας.

2.500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση.

Οι αρχές έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση της προθεσμίας.

Το κόστος και η διαδικασία

Το κόστος απογραφής και ελέγχου ανελκυστήρα κυμαίνεται συνήθως από 150 έως 200 ευρώ, ενώ για επανέλεγχο το ποσό διαμορφώνεται γύρω στα 50 ευρώ. Το ποσό κατανέμεται αναλογικά στους ιδιοκτήτες του ακινήτου.

Η απογραφή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον υπεύθυνο διαχείρισης.

Οι πολυκατοικίες πρέπει να ορίσουν εγκαίρως ποιος θα αναλάβει τη δήλωση, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Η συμμόρφωση με τη διαδικασία δεν σχετίζεται μόνο με την αποφυγή προστίμων, αλλά και με την ενίσχυση της ασφάλειας για ενοίκους και επισκέπτες.