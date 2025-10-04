Νέα κακοκαιρία έρχεται τις επόμενες μέρες, καθώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους από τη Δευτέρα τα έντονα φαινόμενα φαίνεται να επιστρέφουν.

Νέα κακοκαιρία έρχεται τις επόμενες μέρες, καθώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους από τη Δευτέρα τα έντονα φαινόμενα φαίνεται να επιστρέφουν.

«Από την Κυριακή το βράδυ και από τη θάλασσα της Αδριατικής θα δούμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα γίνει αισθητό από Δευτέρα προς Τρίτη. Θα δώσει πάλι ανάλογα φαινόμενα, βροχές, τοπικές καταιγίδες και στον Νομό Αττικής. Θα "σαρώσει" τη χώρα από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά, από Δευτέρα έως Τετάρτη», ανέφερε στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Μετά το Σαββατοκύριακο όπου ο καιρός θα είναι σχετικά καλός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας ένα ακόμη φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχές, καταιγίδες, την πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τους ισχυρούς βοριάδες, θα κάνει την εμφάνιση του την Δευτέρα στην χώρα μας και θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη, όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Με ανάρτηση του ο μετεωρολόγος του Alpha, κάνει λόγο για ένα νέο βροχοφόρο σύστημα από την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. Όπως επισημαίνει από το βράδυ της Κυριακής 5/10 το νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά θα διασχίσει τη χώρας δίνοντας αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές μέχρι και την Τετάρτη. «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα φαίνεται να δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Επιπλέον θα πνέουν και πολύ ισχυροί βοριάδες και θα ξαναπέσει η θερμοκρασία», τονίζει.

Ο καιρός τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.