Οι καταιγίδες και οι βροχές επιστρέφουν με την κακοκαιρία να φέρνει ισχυρές καταιγίδες για σχεδόν τρεις μέρες, οι περιοχές στο «μάτι» των φαινομένων.

Η κακοκαιρία που σάρωσε το τελευταίο διήμερο είναι πλέον σε αποδρομή μετά τα μεγάλη ύψη βροχής που έριξε, όμως ο ορίζοντας «δείχνει» ότι ένα νέο βροχοφόρο σύστημα ετοιμάζεται να επισκεφθεί τη χώρα μας σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του ALPHA σημειώνει ότι λίγα μόλις 24ωρα μετά τις έντονες βροχές που έπληξαν τη χώρα και σε αρκετές περιοχές ξεπέρασαν τους 100 τόνους νερού ανά στρέμμα ένα νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, με διαδοχικές βροχοπτώσεις που θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη.

Ειδικότερα αναφέρει ότι «το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι καλός σε στεριά και θάλασσα, με περιορισμένα φαινόμενα και ελαφρά άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, από το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, ένα νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά θα διασχίσει τη χώρα, φέρνοντας σποραδικές αλλά έντονες βροχές και καταιγίδες που θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη.»

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι:

Παράλληλα, θα πνεύσουν ισχυροί βοριάδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, δημιουργώντας πιο φθινοπωρινές συνθήκες.

Οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής είναι:

Παράλληλα, θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί βοριάδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει εκ νέου πτώση. Ο κ. Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι η νέα μεταβολή του καιρού θα εκτιμηθεί πιο αναλυτικά το Σάββατο, ώστε να υπάρξουν ακριβέστερες προγνώσεις για την ένταση και την έκταση των φαινομένων.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια για το νέο κύμα κακοκαιρίας

Νέο βροχοφόρο σύστημα από Δευτέρα...

Καλησπέρα!

Αρκετοί τόνοι νερού έπεσαν το τελευταίο διήμερο στη χώρα μας. Στους Παξούς, στη Δράμα , στη Χαλκιδική και στο ανατολικό Αιγαίο η ποσότητα βροχής ξεπέρασε τους 100 τόνους ανά στρέμμα. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι καλός και σε στεριά και σε θάλασσα με περιορισμένα φαινόμενα ενώ θα ανέβει και η θερμοκρασία. Από το βράδυ της Κυριακής 5/10 νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά θα διασχίσει τη χώρας δίνοντας αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές μέχρι και την Τετάρτη. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα φαίνεται να δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Επιπλέον θα πνέουν και πολύ ισχυροί βοριάδες και θα ξαναπέσει η θερμοκρασία. Η νέα μεταβολή του καιρού θα εκτιμηθεί αύριο.

