Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι «εάν θέλουμε να επανασχεδιάσουμε τη Δημοκρατία, τότε πρέπει να ενισχύσουμε τη δύναμη των πόλεων».

Στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, συζήτησε με τον πρώην Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Bill de Blasio, για τις προκλήσεις και τις λύσεις που αφορούν τις σύγχρονες μεγαλουπόλεις.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα συμμετοχικής δημοκρατίας, στεγαστικής κρίσης, τουριστικής ανάπτυξης και της σχέσης δημοτικής αρχής – κυβέρνησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισχυρής τοπικής φωνής για βιώσιμες και δημοκρατικές πόλεις. Τη συζήτηση συντόνισε η Senior Editor των New York Times, Jyoti Thottam.

Με κεντρικά θέματα τον τουρισμό, τη στεγαστική κρίση, τη συμμετοχική δημοκρατία και τη σχέση δημοτικής αρχής – κυβέρνησης, οι δύο δημάρχοι τόνισαν την ανάγκη ισχυρής τοπικής φωνής και ενίσχυσης της εξουσίας των πόλεων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε: «Οι μεγαλουπόλεις, όπως η Αθήνα, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Η Δημοκρατία είναι ακόμα ζωντανή στις πόλεις, αλλά πολλοί Δήμοι στην Ελλάδα δεν έχουν επαρκείς πόρους, προσωπικό ή αρμοδιότητες. Δεν διαθέτουμε τα εργαλεία να λύσουμε προβλήματα όπως το κυκλοφοριακό, και πρέπει να απευθυνθούμε στην κυβέρνηση, η οποία συχνά αποποιείται την ευθύνη».

Από την πλευρά του, ο Bill de Blasio επισήμανε τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών: «Οι Δημοκρατίες δεν θα επιβιώσουν εάν όλοι σκεφτόμαστε μόνο σε εθνικό επίπεδο. Η ελπίδα βρίσκεται στη βάση, στον λαό. Στη Νέα Υόρκη εφαρμόζουμε συμμετοχικό προϋπολογισμό, όπου οι πολίτες αποφασίζουν πού θα πάνε τα χρήματα για το πράσινο, τα πάρκα και τις σχολικές υποδομές».

Και οι δύο υπογράμμισαν την ανάγκη αποκέντρωσης και ενίσχυσης της δημοκρατικής συμμετοχής: «Το δίλημμα είναι πάντα συγκεντρωτισμός ή αποκέντρωση. Να δίνεις την εξουσία στον λαό ή σε λίγους», ανέφερε ο Χάρης Δούκας. Ο Bill de Blasio πρόσθεσε ότι «επιστρέφοντας την εξουσία σε τοπικό επίπεδο, μπορούμε να δείξουμε στους πολίτες τα αποτελέσματα της συμμετοχής τους, ακόμη κι αν δεν είναι εύκολο».

Στη συζήτηση ανταλλάχθηκαν επίσης ιδέες για την ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και την προστασία του ιστορικού κέντρου, με αναφορά στην Πλάκα, ενώ αναδείχθηκε η σημασία της συμμετοχικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, με έργα όπως η «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών» και το Youth Climate Action Fund.

Το Athens Democracy Forum διοργανώνεται από το The Democracy and Culture Foundation σε συνεργασία με τους New York Times και τον Δήμο Αθηναίων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd8orgc8wl1l?integrationId=40599y14juihe6ly}