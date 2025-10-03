Στο μέτωπο της φωτιάς ρίψεις πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

Φωτιά τώρα μαίνεται στις Μελέσες Ηρακλείου.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή θαμνώδη βλάστηση, ανάμεσα στα χωριά Μελέσες και Αλάγνι του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σπεύδοντας επί τόπου για την αντιμετώπιση του μετώπου, με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή να προκαλούν ανησυχία.

Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβεστικά οχήματα με 65 υπαλλήλους, ενώ στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί και τρεις μονάδες ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, από αέρος συνδράμει και ελικόπτερο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το cretalive.gr το μέτωπο της φωτιάς εντοπίζεται κοντά στο Κτήμα Πατεριανάκη. Η φωτιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

H εικόνα από την φωτιά στις Μελέσες

Στο σημείο βρίσκονται και Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων. Η δημοτική αρχή συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης παρέχοντας τα κατάλληλα τεχνικά μέσα.

