Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, με κατατακτήριες εξετάσεις.

Αναρτήθηκε στο site της πυροσβεστικής το πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, με κατατακτήριες εξετάσεις.

Συγκεκριμένα καλούνται οι υποψήφιοι του διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, με κατατακτήριες εξετάσεις, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 09:00 π.μ., ώστε να λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Πυροσβεστική Ακαδημία (Μάτσα 32, Κηφισιά Αττικής, Θέση

Καλυφτάκη).

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα από την έναρξη τους, ήτοι στις 08:00 π.μ.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες πρέπει να φέρουν μαζί τους υποχρεωτικά το Αστυνομικό/ Υπηρεσιακό Δελτίο Ταυτότητάς τους ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, δύο (2) στυλό μπλε

χρώματος και προαιρετικά μολύβι και γόμα.

Οι υποψήφιοι/ες απαγορεύεται να φέρουν εντός των αιθουσών του εξεταστικού κέντρου ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablet, smartwatch κ.λ.π.) βιβλία, τετράδια και σημειώσεις. Οι ηλεκτρονικές συσκευές, εφόσον απενεργοποιηθούν, τοποθετούνται σε χώρο εντός της αίθουσας, με ευθύνη του/της επιτηρητή/ριας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι υποψήφιοι/ες έχουν υποχρέωση κοσμίας συμπεριφοράς, συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας κατά τις γραπτές εξετάσεις, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και των επιτηρητών/ριών.

Η δολίευση ή η απόπειρα για δολίευση ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών/ριών συνεπάγεται την αποπομπή του/της εξεταζόμενου/ης από την αίθουσα και τον μηδενισμό του γραπτού του/της στο συγκεκριμένο μάθημα. Επίσης, υποψήφιος/α που έχει μαζί του/της σημειώσεις σχετικά με το εξεταζόμενο μάθημα ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί μέσα υποκλοπής των θεμάτων αποκλείεται από τις εξετάσεις και από την συνέχειά του/της στο διαγωνισμό. Υπενθυμίζεται ότι η εξεταστέα ύλη ορίζεται στην (γ) σχετική.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν ικανοί/ές κατά την διενέργεια των ΠΚΕ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί προς κατάταξη μετά από τη διαδικασία προκαταρκτικών εξετάσεων