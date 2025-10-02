Απεργία πείνας ξεκίνησαν 11 από τους 27 Έλληνες που κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές.

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται στην Αθήνα, για το «μπλόκο» του Ισραήλ στον στολίσκο αλληλεγγύης για τη Γάζα και την κράτηση των συμμετεχόντων, ανάμεσά τους και 27 Έλληνες.

Το κάλεσμα ήταν για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πάρκο Ελευθερίας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία.

Απεργία πείνας κάνουν Έλληνες που κρατούνται στο Ισραήλ

Απεργία πείνας ξεκίνησαν οι 11 από τους Έλληνες που κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές, μετά το ρεσάλτο των ενόπλων δυνάμεων στα σκάφη του στόλου αλληλεγγύης.

«Μετά την παράνομη κράτησή μας από τις ισραηλινές αρχές, ξεκινάμε απεργία πείνας. Η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου», αναφέρουν σε ανάρτηση.

«Δεν αναγνωρίζουμε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Δεν αναγνωρίζουμε το “δικαίωμα” του κράτους-τρομοκράτη να απαγάγει πλοία και ανθρώπους σε διεθνή ύδατα. Η παρουσία μας εδώ, η σύλληψη και τώρα η απεργία πείνας μας είναι συνέχεια της ίδιας στάσης: ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη, και ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να φυλακιστεί», τονίζουν ακόμα μεταξύ άλλων και απαιτούν την απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής του Global Sumud Flotilla.

ΥΠΕΞ: Καλά στην υγεία τους οι 27 Έλληνες, θα απελαθούν

Νωρίτερα, σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο αλληλεγγύης είναι καλά στην υγεία τους και «δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους».



Τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της τόσο στο θέμα του στολίσκου αλληλεγγύης, όσο και γενικότερα απέναντι στο Ισραήλ και του πολέμου στη Γάζα.

Τα σκάφη του στολίσκου, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, κατευθύνθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων, αναφέρει ακόμα το ΥΠΕΞ, που σημειώνει ότι η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ θα πάει στον χώρο όπου βρίσκονται οι Έλληνες.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

«Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων.

Η πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή».

