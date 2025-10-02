Το νέο πλαίσιο για τη διασύνδεση των νησιών μας.

Αναρτήθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές, με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να θεσπίζει νέο πλαίσιο για τη θαλάσσια διασύνδεση των νησιών. Οι συμβάσεις, που έως σήμερα ήταν ετήσιες, θα έχουν πλέον τετραετή διάρκεια, από 1η Νοεμβρίου 2025 έως 31η Οκτωβρίου 2029. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 668 εκατ. ευρώ για την τετραετία, με την ετήσια χρηματοδότηση να αυξάνεται από 148 σε 167 εκατ. ευρώ.

Με τον νέο σχεδιασμό προβλέπεται έγκαιρη έγκριση των δρομολογίων, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μικρών και απομακρυσμένων νησιών. Παράλληλα, εντάσσεται η δυνατότητα αξιοποίησης νεότευκτων πλοίων κατά τη διάρκεια της τετραετίας, τα οποία θα ναυπηγηθούν από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, με στόχο την ανανέωση του στόλου και την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις.

«Με τετραετή ορίζοντα, με αυξημένη χρηματοδότηση και με τη δυνατότητα εισαγωγής νεότευκτων πλοίων, διασφαλίζουμε ότι οι θαλάσσιες συγκοινωνίες θα είναι αξιόπιστες και σύγχρονες. Στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, δίνουμε στις ακτοπλοϊκές εταιρείες το πλαίσιο για να επενδύσουν και ανοίγουμε τον δρόμο για ένα πιο πράσινο μέλλον στην ελληνική ακτοπλοΐα», ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Η αλλαγή στο καθεστώς των συμβάσεων για τις άγονες γραμμές είναι σημαντική για τρεις βασικούς λόγους:

Πρώτον, η διάρκεια των τεσσάρων ετών επιτρέπει καλύτερο προγραμματισμό τόσο για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Μέχρι σήμερα, με τις ετήσιες συμβάσεις, υπήρχε αβεβαιότητα ως προς τη συνέχεια των δρομολογίων, κάτι που δυσκόλευε τον σχεδιασμό.

Δεύτερον, η αυξημένη χρηματοδότηση, που φτάνει συνολικά τα 668 εκατ. ευρώ, διασφαλίζει ότι το ακτοπλοϊκό δίκτυο μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των νησιών.

Τρίτον, η πρόβλεψη για την ένταξη νεότευκτων πλοίων δημιουργεί προοπτική ανανέωσης του στόλου, με καλύτερες επιδόσεις σε κατανάλωση και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτό σημαίνει πιο σύγχρονα πλοία, σταθερότερη εξυπηρέτηση και προσαρμογή στις απαιτήσεις μιας πιο βιώσιμης ακτοπλοΐας.