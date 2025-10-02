Η βροχή και οι τοπικές καταιγίδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους τις τελευταίες ώρες στην Αθήνα.

Μπορεί καταιγίδες να πέφτουν στην Αθήνα τις τελευταίες ώρες ωστόσο, αυτή η κακοκαιρία δεν έχει την ίδια ένταση με αυτή που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο.

Συγκεκριμένα, σήμερα το μεσημέρι η κακοκαιρία στην Αττική θα κάνει το «πικ» της με βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές της πόλης. Συγκεκριμένα, τις επόμενες ώρες βροχές αναμένονται σε όλο το λεκανοπέδιο ενώ από τις 6 το απόγευμα καταιγίδες θα πέσουν σε Ραφήνα, Αρτέμιδα, Κορωπί, Γλυφάδα, Μαρκόπουλο, Κερατέα, Ραφήνα και σε άλλες περιοχές.

Δείτε το πικ της κακοκαιρίας σήμερα

Χειρότερη κατάσταση την Τρίτη

Νέα κακοκαιρία αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε πως διαφαίνεται ένα νέο εξπρές κύμα κακοκαιρίας την Δευτέρα και την Τρίτη. Ειδικά, τα στοιχεία του windy για την Τρίτη, όσον αφορά την Αθήνα είναι δυσοίωνα και σαφώς χειρότερα από την σημερινή κατάσταση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κακοκαιρία θα κυκλώσει στην Αττική και αναμένονται σφοδρές καταιγίδες (σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα) σε περιοχές όπως το Χαλάνδρι, Μαρούσι, Θρακομακεδόνες, κέντρο Αθήνας, Παλλήνη, Παιανία, Σπάτα ενώ σχεδόν σε όλη τη πόλη θα σημειώνονται ισχυρές βροχές.