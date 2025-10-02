Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό μέχρι τις 2:00 τα ξημερώματα.

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των γραμμών 2 και 3 του μετρό μέχρι τις 02:00 τα ξημερώματα, εξαιτίας της μεγάλης συναυλίας του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο στις 2 Οκτωβρίου 2025.

Η απόφαση αυτή επιτρέπει στους θεατές της συναυλίας να επιστρέψουν με άνεση στα σπίτια τους, ενώ τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λειτουργήσουν κανονικά.

Παράταση στο ωράριο λειτουργείας του μετρό σήμερα (02.10.2025) λόγω της μεγάλης συναυλίας που θα παραχωρήσει ο μεγάλος αστέρας, Ρόμπι Γουίλιαμς.

Η ΣΤΑΣΥ αποφάσισε να επεκτείνει το ωράριο των γραμμών 2 και 3 του μετρό ώστε όσοι τυχεροί δουν από κοντά τον Ρόμπι Γουίλιαμς να μπορούν να επιστρέψουν με άνεση στο σπίτι τους.

Συγκεκριμένα, οι 2 γραμμές του μετρό θα λειτουργήσουν έως και τις 02:00 τα ξημερώματα.

Τα υπόλοιπα μέσα θα ολοκληρώσουν τα δρομολόγια τους κανονικά.