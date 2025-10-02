Διήμερα κακοκαιρία από σήμερα στη χώρα με έντονα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με τον μετωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Το πρώτο σοβαρό σύστημα κακοκαιρίας, το οποίο θα επηρεάσει αρκετές περιοχές και θα βρέξει σε σχεδόν όλη τη χώρα ξεκινάει απο σήμερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Σήμερα Πέμπτη, αναμένονται αρκετές καταιγίδες και στο Ιόνιο σε πρώτη φάση και τις επόμενες ώρες στη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Κάποια στιγμή προς το μεσημέρι – απόγευμα της Πέμπτης το σύστημα θα περάσει και από την Αττική και θα συνεχίσει προς το ανατολικό Αιγαίο.

Αρκετές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Επίσης θα πέσουν λίγα χιόνια το βράδυ της Πέμπτης στα βορειοδυτικά ορεινά.

Στην Αττική θα βγει μία καταιγίδα γύρω στο μεσημέρι κατά τις 14:00. Η Αττική φαίνεται πως θα βγάλει κακοκαιρία το μεσημέρι με το βράδυ και μετά τα μεσάνυχτα προς την Παρασκευή θα ξαναβρέξει.

Το πιο πολύ νερό θα πέσει:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κεντρικό - Νότιο Ιόνιο

Μακεδονία

στο βορειοανατολικό Αιγαίο

Η θερμοκρασία σε πτώση ενώ θα πέσει και άλλο μέσα στο βράδυ και ενδέχεται να χιονίσει στα ορεινά.

Την Παρασκευή καταιγίδες θα σημειωθούν στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα και περίπου το απόγευμα της Παρασκευής τα φαινόμενα αναμένεται να τελειώσουν από όλη τη χώρα.

Η θερμοκρασία σε πτώση δεν θα ξεπερνάει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη δυτική Ελλάδα θα ξαναβγάλει κάποιες βροχές, όμως οι πιο σημαντικές θα πέσουν στο ανατολικό Αιγαίο τα Δωδεκάνησα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, περίπου μέχρι το απόγευμα.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με ψιλόβροχο στη δυτική Ελλάδα. Μία ψύχρα αναμένεται το πρωί. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι ακόμα καλύτερος με ήλιο.

Η καταιγίδα για λίγο μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβληματάκια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd7k0ep51wxd?integrationId=40599y14juihe6ly}