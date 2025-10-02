Αναπάντητα τα ερωτήματα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου η οποία έπαθε αλλεργικό σοκ μετά από αντιβίωση στο νοσοκομείο και κατέληξε.

Σοκ προκαλεί ο θάνατος 28χρονης εγκύου στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, μετά από αλλεργικό σοκ που υπέστη χορήγησης αντιβίωσης ενώ βρισκόταν υπό νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα εισήχθη το βράδυ της Κυριακής με αιμορραγία στην 6η εβδομάδα κύησης. Κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη μονάδα ανάνηψης, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στη ΜΕΘ. Οι γιατροί την διασωλήνωσαν και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τη σταθεροποιήσουν.

Την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο εμφάνισε πολυοργανική ανεπάρκεια και υπέκυψε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ζήτησε να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, επισημαίνοντας: «Πρέπει να δούμε αν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι γιατροί επενέβησαν άμεσα, όμως το αποτέλεσμα ήταν τραγικό».

Η Διοίκηση του νοσοκομείου ανακοίνωσε ότι έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείο για το χρονικό της τραγωδίας

Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο. Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.