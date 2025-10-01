Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε πως έχει ανοίξει ο δρόμος και για την υποχρεωτική στράτευση των γυναικών.

Τον «Χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» παρουσίασε την Τρίτη ο Νίκος Δένδιας, κάνοντας μια σειρά από σημαντικές ανακοινώσεις.

Μεταξύ αυτών, η πρόβλεψη για πρώτη φορά εθελοντικής στράτευσης για γυναίκες.

Ο Νίκος Δένδιας εξήγησε ότι αφορά σε γυναίκες από 20 έως 26 ετών και θητεία 12 μηνών, με την εκπαίδευση να υλοποιείται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία.

Όπως διευκρίνισε, ο πιλοτικός στόχος για το 2026 αφορά σε 200 εθελόντριες, ενώ τα κίνητρα που θα δοθούν περιλαμβάνουν πρόβαση σε νοσοκομεία, λέσχες και λοιπές παροχές των Ενόπλων Δυνάμεων, αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση ΑΣΕΠ για πρόσληψη ως ΕΠΟΠ σε δεξιότητα θητείας και πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κ.α.).

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ωστόσο, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως η υποχρεωτική στράτευση των γυναικών βρίσκεται ήδη στο τραπέζι:

«Μόλις εκπληρώσουμε αυτό το στόχο θα διευρύνουμε τους στόχους μας δεν σας κρύβω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θέλω να είμαστε έτοιμοι για την στιγμή, όταν και αν απαιτηθεί, που θα υπάρξει στην Ελλάδα κανονική υποχρεωτική στράτευση γυναικών. Δεν είναι ακόμα ο καιρός, αλλά θέλουμε να ετοιμαστούμε γι’ αυτό».