Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Απόψε αναμένεται να ξεκινήσει μια ισχυρή κακοκαιρία που θα διαρκέσει περίπου δύο 24ωρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το νέο κύμα φέρνει μαζί του βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, ενώ οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν έντονες διακυμάνσεις ανά περιοχή.

Συγκεκριμένα, ο καιρός τις επόμενες μέρες θα «κινείται» ανάμεσα σε τρεις εποχές: φθινόπωρο με βροχές, χειμώνας με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια στα βουνά, και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες στα νότια, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι η χώρα θα χρειαστεί να είναι σε επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για έντονα φαινόμενα, ενώ υπάρχει πιθανότητα νέας κακοκαιρίας από την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για την εξέλιξη του καιρού.

Αναλυτικά η ανάρτηση του μετεωρολόγου του Open: