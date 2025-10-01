Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά εν αναμονή του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού.

Το βράδυ της Τετάρτης θα ξεκινήσει η επιδείνωση του καιρού, επηρεάζοντας πρώτα τα Ιόνια νησιά και τα δυτικά ηπειρωτικά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star Θοδωρή Κολυδά, ενώ αναμένεται έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τον Θ. Κολυδά, αναμένονται υψηλά επίπεδα βροχής, σε τοπικό επίπεδο, ενώ αυξημένο θα είναι το επίπεδο επικινδυνότητας στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας και στην Κεντρική Μακεδονία.

Προς το βράδυ της Πέμπτης, το σύστημα θα οργανωθεί περισσότερο και θα σχηματίσει βαρομετρικό χαμηλό με μετωπική δραστηριότητα στο Αιγαίο. Σταδιακά θα επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως τη Θράκη - με ιδιαίτερη προσοχή σε Ξάνθη και Κομοτηνή - καθώς και το Βόρειο & Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα καταστεί άστατος, ενώ από τα δυτικά τα φαινόμενα θα παρουσιάζουν εξασθένηση, αναφέρει ο Θ. Κολυδάς.

H ανάρτηση του μετεωρολόγου του Star Θοδωρή Κολλυδά:

«Σας παρουσιάζουμε μια σύνθεση των κυριότερων μοντέλων καιρού που χρησιμοποιούν τόσο η ΕΜΥ όσο και το ΕΑΑ/meteo. Όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι η επερχόμενη επιδείνωση (μάλλον κακοκαιρία) θα ξεκινήσει απόψε το βράδυ , από τα δυτικά, επηρεάζοντας πρώτα τα Ιόνια νησιά και τα δυτικά ηπειρωτικά, και στη συνέχεια θα κινηθεί ανατολικά. Στο τοπικό επίπεδο αναμένονται υψηλά επίπεδα βροχής, που ανεβάζουν σημαντικά τα όρια επικινδυνότητας στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας και στην Κεντρική Μακεδονία (όπως φαίνεται και στο σχετικό χάρτη) .

Εν αναμονή του εκτάκτου Δελτίου από την ΕΜΥ. Περισσότερα στα δελτία ειδήσεων του Star».

