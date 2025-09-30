Πρόεδρος τοπικής ομάδας της Δυτικής Αττικής ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος.

Εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ εγκληματική οργάνωση, που πραγματοποιούσε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Για την εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου, μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία για την υπόθεση συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσα τους και λογιστές, ενώ κατασχέθηκαν τουλάχιστον 500 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι πρόεδρος τοπικής ομάδας της Δυτικής Αττικής ο οποίος φέρεται να είναι ο αρχηγός του κυκλώματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd69dg7a8wxl?integrationId=40599y14juihe6ly}