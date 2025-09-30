Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνει εκτός επιβατικής λειτουργίας από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Λόγω των δοκιμών συρμών και συστημάτων ενόψει της επέκτασης προς την Καλαμαριά, τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 10 Νοεμβρίου και για διάστημα ενός μήνα θα σταματήσουν ενώ από τις 6 Οκτωβρίου τα δρομολόγια θα είναι μειωμένα καθώς η λειτουργία θα σταματά νωρίτερα με τους τελευταίους συρμούς να αναχωρούν στις 11 το βράδυ. Η επανεκκίνηση των δρομολογίων μετά τη μηνιαία διακοπή έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 10 Δεκεμβρίου.

Όπως σημειώνεται από πλευράς Υπουργείου Μεταφορών το πρόγραμμα των δρομολογίων του Μετρο Θεσσαλονίκης την περίοδο πριν και μετά τη διακοπή θα τροποποιηθεί, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των δοκιμών του δικτύου προς την Καλαμαριά.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα των δρομολογίων τις επομενες μέρες

Σημειώνεται ακόμα ότι, ήδη στο αμαξοστάσιο του Μετρό σταθμεύουν οι τέσσερις πρώτοι συρμοί που παρελήφθησαν πρόσφατα και αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους άλλοι τρεις (σύνολο επτά) από τους δεκαπέντε που θα δρομολογηθούν στο δίκτυο.

Έτσι, κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας του Μετρό, όπως επίσης και καθ΄ όλη τη διάρκεια μειωμένου ωραρίου λειτουργίας του, το επιβατικό κοινό το οποίο ξεπερνά τους 2.200.000 επιβάτες μηνιαίως, θα εξυπηρετείται με πρόσθετες νέες γραμμές, στις οποίες θα δρομολογηθούν λεωφορεία από το στόλο των 325 οχημάτων σταθερής κυκλοφορίας του Ο.Α.Σ.Θ. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των οχημάτων σταθερής κυκλοφορίας έχει αυξηθεί κατά 40 από την έναρξη λειτουργίας του Μετρό την 30/11/2024. Ταυτόχρονα, η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ως πάροχος του συγκοινωνιακού έργου, θα δρομολογεί την αντίστοιχη περίοδο 182 οχήματα με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά τα 500.

Νέα γραμμή εξυπηρέτησης με κωδικό Μ1

Η νέα γραμμή θα διατρέχει κυρίως τη διαδρομή του Μετρό, από τον τερματικό σταθμό της Ν. Ελβετίας μέχρι το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό επί του άξονα Λεωφόρος Κων. Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου και αντίστροφα. Η Γραμμή Μ1 θα σταματάει σε 11 στάσεις με το χρόνο διάνυσης από τη Νέα Ελβετία προς τον Ν.Σ.Σ. και αντίστροφα να εκτιμάται από 30 έως 35 λεπτά και τη συχνότητα διέλευσης λεωφορείων να υπολογίζεται σε 7 - 10 λεπτά.

Πύκνωση δρομολογίων γραμμών

Θα τεθούν στην κυκλοφορία επιπλέον δρομολόγια στις γραμμές (3Κ, 31, 39, 58), οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τις αλλαγές στο πρόγραμμα του Μετρό με μέσο χρόνο διέλευσης ανά γραμμή τα 8 – 10 λεπτά (από 12 – 18 λεπτά σήμερα).

Οι κάτοχοι μηνιαίων, τρίμηνων ή εξαμηνιαίων καρτών θα λάβουν ισόχρονη επέκταση της διάρκειάς τους, ώστε να μην χαθούν προπληρωμένες διαδρομές. Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια του ΟΑΣΘ και της Ελληνικό Μετρό Α.Ε.