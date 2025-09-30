Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας 30χρονοςπου εντοπίστηκε με 3 πυρσούς κατά την είσοδό του στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σε οκτώ συλλήψεις οπαδών προχώρησε η αστυνομία το απόγευμα του Σαββάτου στο γήπεδο «OPAP ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου το περασμένο Σάββατο στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν 8 άτομα.

Σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, εντοπίστηκε 30χρονος να κατέχει 3 πυρσούς κατά την είσοδό του στο γήπεδο.

Τα υπόλοιπα 7 άτομα κατείχαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.