Οι έλεγχοι στα σχολικά κυλικεία είναι σε πλήρη εξέλιξη με τα πρόστιμα να καραδωκούν.

«Με το καλημέρα» της σχολικής χρονιάς «έπεσαν» τα πρώτα πρόστιμα σε σχολικά κυλικεία από την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο ελέγχων. Τα πρόστιμα και στις δύο περιπτώσεις ήταν για λόγους υπέρβασης τιμής.

Ειδικότερα επεβλήθη πρόστιμο 1.000€ (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΘΟΔΩΡΗ ΣΑΒΒΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟ (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ)» Ν. ΤΡΥΠΙΑ 47, 143 41, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 22-09-2025, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση στο κυλικείο του σχολείου το είδος: «σάντουιτς ή τόστ από ψωμί ολικής ή λευκό με τυρί» στην τιμή των 1,30 ευρώ ενώ η ανώτατη προκαθορισμένη τιμή για αυτό το είδος είναι 1,20 ευρώ, κατά παράβαση του άρθρου 4, του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τo άρθρo 115§4 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 94130 (ΦΕΚ 5183/Β/06-10-2022) για την οποία σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 115§6Β προβλέπεται συνολικό διοικητικό πρόστιμο 1.000€ (χιλίων ευρώ).

Παράλληλα, επιβλήθηκε πρόστιμο (1.000€) στην επιχείρηση-σχολικό κυλικείο «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με έδρα στο Παλαιό Φάληρο, επί της οδού Ναϊάδων ( εντός του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Γυμνασίου -1ου Λυκείου Παλ. Φαλήρου ) , βάσει του άρθρου 115 παρ 6.Β της αριθ. 91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/ 30-8-17) σε συνδυασμό με το άρθρα 4 και 24 του Ν.4177/13 (Α΄ 240), διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας στις 18-09-2025 στο σχολικό κυλικείο του 1ου Γυμνασίου–1ου Λυκείου Παλαιού Φαλήρου, διαπιστώθηκε ότι το είδος σάντουιτς γαλοπούλα-τυρί (μπαγκέτα γαλοπούλα-τυρί όπως αναγράφεται στους αναρτημένους τιμοκαταλόγους του κυλικείου) είχε υπέρβαση τιμής καθώς διατίθετο με τιμή πώλησης δύο ευρώ [2,00€], αντί ενός ευρώ και πενήντα λεπτών [1,50€] όπως προβλέπεται για τα είδη που πωλούνται σε κυλικεία εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων , λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών) τα οποία διατίθενται σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές. Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του άρθρου 115, παράγραφος 4 (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) της αριθ. 91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.», όπως έχει τροποποιηθεί-αντικατασταθεί με την αριθ. 94130/3-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ.5183/τ. Β΄/06-10-22) και ισχύει. Η εν λόγω παράβαση υπόκειται σε πρόστιμο ύψους ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ ανά κωδικό προϊόντος. Στο ως άνω ποσό επιβάλλεται ψηφιακό τέλος συναλλαγής, ποσοστό 2,40% επί του προστίμου, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (24,00€), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.5135/2024 (ΦΕΚ 147/Α΄/16-09-2024) όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, το συνολικό πρόστιμο διαμορφώνεται στο ποσό των ΧΙΛΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ (1024,00€)