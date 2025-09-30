«Οι δράστες της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη είχαν μένος μαζί του. Οι κατηγορούμενοι είναι βίαιοι χρυσαυγίτες και ο Σήφης Βαλυράκης ήταν δημοκράτης και τους ενοχλούσε», ανέφερε η σύζυγος του πρώην υπουργού που κατέθεσε ως πρώτη μάρτυρας στη δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

«Στυγερό έγκλημα» και όχι ατύχημα, χαρακτήρισε η σύζυγος του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη το θάνατό του, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, κατηγορώντας ευθέως για τη δολοφονία του τους δύο ψαράδες που δικάζονται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

«Είμαι η σύζυγος του δολοφονηθέντος. Δεν έχουμε να κάνουμε με ατύχημα, αλλά με φόνο. Ένας Σήφης Βαλυράκης, που απέδρασε δύο φορές από τις φυλακές της Αλκατράζ και υπηρέτησε τη χώρα, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι έπεσε από τη βάρκα και τον χτύπησε προπέλα» τόνισε, ξεκινώντας την κατάθεσή της η κ. Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη η οποία εξέφρασε την οργή και την αγανάκτησή της για τη στάση και τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων.

«Ο σύζυγος μου σφαγιάστηκε»

Μιλώντας με έντονη συναισθηματική φόρτιση η κ. Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε σε όσα έγιναν στις 24 Ιανουαρίου 2021, όταν για εκείνη πάγωσε ο χρόνος, καθώς, όπως είπε, ο σύζυγος της βρέθηκε σφαγιασμένος.

Παρόντες στη δικαστική αίθουσα συγγενείς και φίλοι, όπως η Γεωργία Κρητικού - Σαμάρα, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει το επόμενο διάστημα καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε στο τηλέφωνο μαζί του εκείνη την ημέρα. Επίσης παρόντες στο δικαστήριο είναι ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης και ο πρώην υπουργός Νίκος Σηφουνάκης.

Η Μίνα Παπαθεοδώρου, η οποία ήταν η πρώτη μάρτυρας τόνισε πως ο σύζυγός της ήταν ένας «πατριώτης», ο οποίος δολοφονήθηκε από τους κατηγορούμενους που τώρα δικάζονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η μάρτυρας περιέγραψε καρέ- καρέ τη μοιραία εκείνη Κυριακή στην οποία ο σύζυγός της πήγε να αγοράσει εφημερίδες και επέστρεψε στο σπίτι, όπου συζήτησε τηλεφωνικά με τον φίλο του Αντώνη Σαμαρά για άρθρο σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Κατά το μεσημέρι, ετοιμάστηκε για να πάει στη θάλασσα, κάτι που αποτελούσε καθημερινή του συνήθεια. «Η θάλασσα ήταν λάδι… στη γαλήνη ακούγονται τα πάντα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο χρόνος μου είναι πέντε χρόνια παγωμένος στις 24 Ιανουαρίου του 2021…. Τον περίμενα να επιστρέψει γύρω στις 14:30, αλλά δεν εμφανίστηκε… Ανησύχησα, ανέβηκα στην ταράτσα με τα κυάλια να τον ψάξω. Όταν δεν τον είδα, απευθύνθηκα στο Λιμενικό, αλλά μου είπαν ότι δεν είχαν βάρκα και να απευθυνθούμε σε ψαράδες. Λίγο αργότερα, ιδιώτης ψαράς ενημέρωσε ότι βρήκε τη βάρκα προσαραγμένη στα βράχια της Αγίας Τριάδας με όλα τα προσωπικά αντικείμενα μέσα.

Το θρίλερ των ερευνών

Το πολύ μεγάλο μαρτύριο μου ήταν μόλις άρχισε να σκοτεινιάζει και τα ελικόπτερα ξεκίνησαν τις έρευνες. Έψαχναν αλλού σαν να είχαν εντολή να ψάξουν αλλού και 19:30 λαμβάνω τηλεφώνημα από τον κουμπάρο μου που είχε βρει δύτες οι οποίοι δρούσαν ανεξάρτητα και μου λέει τον βρήκαν και είναι σφαγιασμένος» κατάθεσε, εξηγώντας πως ο Σήφης Βαλυράκης «ήταν σαν 50 ετών, γυμναζόταν, είχε πειθαρχία και ήταν υγιέστατος».

Μάρτυρας: Τον έσφαξαν κύριε πρόεδρε πρέπει να σας τα πω! Εγώ δεν τον είδα, δεν με άφησαν να προσεγγίσω γιατί ήμουν σε σοκ. Ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα που είχαν μένος το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό με παγώνει. Χωρίς να έχω την Πολιτεία δίπλα μου, να ψάχνω μόνη μου, τα βρήκα όλα μόνη μου… έχω γίνει ντετέκτιβ στην Ερέτρια. Και ντρέπομαι πάρα πολύ που η υπεράσπιση λέει ότι υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι! Τί να πω εγώ και η οικογένεια μου; Τί να πω; Είναι δύο άνθρωποι διάφανοι για εμένα. Ντροπή!

Πρόεδρος: Τους γνωρίζατε τους κατηγορούμενους;

Μάρτυρας: Πότε. Εμείς στην Ερέτρια ήμασταν δύο φιλήσυχοι άνθρωποι... Ούτε τους ξέραμε… Αυτοί μας ήξεραν όλοι μας ήξεραν. Ήξεραν ποιον χτυπούσαν! Έκαναν κύκλους γύρω και στη μέση ήταν το βαρκάκι του Σήφη. Δεν έχασα εγώ μόνο τον άντρα μου, έχασε η Ελλάδα έναν ήρωα…

«Τον κύκλωσαν με μεγάλη ταχύτητα και δεν έπεσε εκείνη τη στιγμή. Ο Σήφης δεν περίμενε ότι θα τον σκοτώσουν…», ανέφερε και εξήγησε: «Η πεποίθησή μου από τις περιγραφές των συγγενών μου ως προς τα τραύματα είναι ότι ήταν σφαγιασμός… δεν έγινε τυχαία στα βράχια ή - και μην το ξανακούσω - σε προπέλα που θα τον είχε κάνει κύμα. Απο τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και ειδικά τη δεύτερη που περιγράφει τα όργανα και ήταν το γάντζο, το μαχαίρι και τα υδροπτερύγια του σκάφους τους».

«Οι κατηγορούμενοι είναι βίαιοι χρυσαυγίτες»

Ερωτώμενη από τον εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων της υποστήριξης της κατηγορίας, Κ. Παπαδάκη, η Μίνα Παπαθεοδώρου περιέγραψε τους κατηγορουμένους ως «δύο βίαιους ανθρώπους της περιοχής που δεν ήθελαν κανενα μπροστά τους», καθώς «είναι χρυσαυγίτες, όπως γράφτηκε, και ήταν ένας δημοκράτης. Είναι εριστικοί άνθρωποι και έχουν χτυπήσει ανθρώπους. Το κάνουν συνέχεια, ψαράδες ψαροντουφεκαδες.. είναι άνθρωποι περίεργοι. Το μένος των χρυσαυγιτών είναι περίεργο».

Η μάρτυρας κατήγγειλε επίσης ότι υπήρξε προσπάθεια να μην προχωρήσουν οι έρευνες. «Αυτόπτης μάρτυρας προσπάθησε να ενημερώσει τον τότε δικηγόρο μου για όσα είχε δει, αλλά εκείνος δεν μου είπε τίποτα. Είχε σχέσεις με το Λιμενικό και προσπαθούσε να πάει μαλακά το έγκλημα. Γι’ αυτό και τον απομάκρυνα» υπογράμμισε.

Σε σημείο της κατάθεσής της, εμφανώς φορτισμένη ανέφερε ότι η απώλεια του Σήφη Βαλυράκη δεν ήταν μόνο οικογενειακή, αλλά και εθνική, καθώς «η χώρα έχασε έναν ήρωα της Δημοκρατίας».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 9 Οκτωβρίου.