ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ καλούν σε μαζικές κινητοποιήσεις αύριο Τετάρτη διεκδικώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου που εισάγει τη ρύθμιση για το 13ωρο, καθώς και ουσιαστική αύξηση των μισθών, αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων και αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα: Στην Αθήνα, το κάλεσμα των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ είναι για τις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί στις 10:30 στα Προπύλαια. Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί στις 10.00 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Ανακοινώσεις έχουν εκδώσει οι εργαζόμενοι στα περισσότερα ΜΜΜ: Mετρό, ηλεκτρικός και τραμ θα κινηθούν από τις 9 το πρωί έως τις 17:00 - προκειμένου οι διαδηλωτές να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

Τα λεωφορεία θα κινηθούν μεταξύ 9:00 και 21:00 λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ από την έναρξη της βάρδιας (5:00) ως τις 9:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται από τις 10:00 ή αργότερα, ενώ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν πριν τις 20:00. Σημειώνεται πως κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Χειρόφρενο θα τραβήξουν αύριο οι οδηγοί ταξί, καθώς το ΣΑΤΑ ανακοίνωσε συμμετοχή στην απεργία, ενώ με απόφαση της ΠΝΟ, τα πλοία θα είναι δεμένα στα λιμάνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην απεργία συμμετέχουν, τέλος, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.