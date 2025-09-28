Το θύμα, ομογενής που ζει στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στην Ξάνθη για να επισκεφθεί τους γονείς του.

Ένας αστυνομικός που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ξάνθης, συνελήφθη χθες, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Ο αστυνομικός απήγαγε, ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε 40χρονο. Σύμφωνα με το xanthinews.gr, ο αστυνομικός ήταν εκτός υπηρεσίας. Φορώντας πολιτικά ρούχα, φέρεται να προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου έναν 40χρονο, για παράτυπο μετανάστη. Χωρίς καν να έχει την αρμοδιότητα, του πέρασε χειροπέδες, τον έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε.

Το θύμα, ομογενής που ζει στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στην Ξάνθη για να επισκεφθεί τους γονείς του. Είναι διπλής υπηκοότητας (ελληνικής και γερμανικής) και μάλιστα πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η κατάσταση της υγείας του κάνει την επικοινωνία δύσκολη, αφού δεν μιλά καλά ελληνικά και έχει προβλήματα ακοής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, «η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία ιδιώτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, σχετικά με περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα σε βάρος του πρωινές ώρες της ίδιας μέρας (27/09/2025)», και «από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση».

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ πέραν της ποινικής δικογραφίας, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται οτι «η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό».