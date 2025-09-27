Όλες οι εξελίξεις για την νυν αλλά και την επερχόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Τα τελευταία δεδομένα από τις δύο και όχι μία κακοκαιρίες που θα… υποδεχτεί η χώρα μας δίνει ο Σάκης Αρναούτογλου. Ειδικότερα, μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής θα έχουμε ένα πέρασμα από βροχές σε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Βέροια και Κιλκίς. Όμως από Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αγρίνιο, Ζάκυνθο και Καλαμάτα οι βροχές θα είναι έντονες και θέλουν προσοχή. Επίσης, μέχρι και το μεσημέρι τα φαινόμενα θα είναι ακόμη πιο έντονα στις περιοχές του Ιονίου και συγκεκριμένα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Αγρίνιο.

Στην Αττική θα έχουμε κάποιες βροχές από το μεσημέρι και μετά, ενώ το βράδυ της Κυριακής τα περισσότερα φαινόμενα θα παραμείνουν ΔΝΔ της χώρας, αλλά και σε Πρέβεζα και Καρδίτσα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 21 βαθμούς, στα βόρεια από 17 έως και 20 και στα νότια στους 26. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς και στα ανατολικά από 22 έως και 24.

Τη Δευτέρα βροχές θα έχουμε σε Κυκλάδες και στα ΝΔ της Κρήτης και θα φτάσουν και στα βόρεια Δωδεκάνησα.

Την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουμε παροδικές βροχές σε ΒΔ Αιγαίο, ανατολική Θεσσαλία και ανατολικά της Πελοποννήσου.

Ωστόσο, από το βράδυ της Τετάρτης και την Πέμπτη ένα νέο χαμηλό θα έρθει από τα δυτικά και θα έχουμε έντονα φαινόμενα ξανά στη Δυτική Ελλάδα.

Πάντως η τάση του καιρού μέχρι και τις 8/10 είναι για φυσιολογικές θερμοκρασίες.

Δείτε αναλυτικά τις περιοχές και τις ώρες με τα έντονα φαινόμενα - Όσα είπε ο Σάκης Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=Yfqu82PebcQ}