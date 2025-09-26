Τι πραγματικά συμβαίνει με τις καθυστερήσεις στις πτήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η ανακοίνωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στις πτήσεις του Ελ.Βενιζέλος, φτάνοντας ακόμη και τις 2 ώρες. Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σημειώνουν ότι οι πτήσεις υπερβαίνουν το όριο χωρητικότητας του αεροδρομίου τονίζοντας ότι «κανένα ‘slow down’ δεν κάνουν οι ελεγκτές, όπως βολικά γράφεται σαν δικαιολογία σε κάποια Μ.Μ.Ε.».

Τι τελικά συμβαίνει; Όπως σημειώνουν: «Με αίσθημα ευθύνης, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι όλοι οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Κ.) εξυπηρετούν καθημερινά με ασφάλεια όσο το δυνατόν περισσότερες πτήσεις, εργαζόμενοι σε καθεστώς ακραίας υποστελέχωσης και έλλειψης σύγχρονου εξοπλισμού. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο όγκος της εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος κάθε χρόνο σημειώνει νέο ρεκόρ, οι E.E.K. έχουν αποδεχθεί να εργάζονται την καλοκαιρινή περίοδο με μειωμένες ημέρες ανάπαυσης, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει το σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας που είναι ένας από τους πυλώνες στήριξης του τουρισμού στην χώρα μας. Έχοντας συναίσθηση του καθήκοντος μας απέναντι στην χώρα και το επιβατικό κοινό και όντας προσηλωμένοι στην αδιαπραγμάτευτη διατήρηση των επιπέδων ασφαλείας, έχουμε απαιτήσει από την Διοίκηση της Υ.Π.Α. και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους για την εξυγίανση της Υ.Π.Α.» και συνεχίζουν:

«Παρόλες τις προσπάθειες να παρουσιαστεί το πρόβλημα ως «προσωπικές διαφορές» ή «συνδικαλιστικά αιτήματα» η πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα και το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε δεν ικανοποιεί βασικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών, κάτι που το πιστοποιεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απειλεί τη χώρα μας με κυρώσεις.

Ο ίδιος ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε συγχαρητήρια στους Έλληνες Ε.Ε.Κ. οι οποίοι διαχειρίζονται πρωτοφανή όγκο κυκλοφορίας, όντας ακραία υποστελεχωμένοι και εργαζόμενοι με τέτοια απαρχαιωμένα συστήματα. Τα στοιχεία που παρουσιάζει το Eurocontrol αποδεικνύουν ότι οι Ε.Ε.Κ. της Υ.Π.Α. είναι οι πέμπτοι πιο παραγωγικοί ανάμεσα σε 38 παρόχους σε όλη την Ευρώπη, παρά το ότι οι συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι Έλληνες Ε.Ε.Κ. είναι χειρότερες από οπουδήποτε αλλού στην υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμα και στα Βαλκάνια».

Ολόκληρη η ανακοίνωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο όγκος της εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος κάθε χρόνο σημειώνει νέο ρεκόρ, οι E.E.K. έχουν αποδεχθεί να εργάζονται την καλοκαιρινή περίοδο με μειωμένες ημέρες ανάπαυσης, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει το σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας που είναι ένας από τους πυλώνες στήριξης του τουρισμού στην χώρα μας. Έχοντας συναίσθηση του καθήκοντος μας απέναντι στην χώρα και το επιβατικό κοινό και όντας προσηλωμένοι στην αδιαπραγμάτευτη διατήρηση των επιπέδων ασφαλείας, έχουμε απαιτήσει από την Διοίκηση της Υ.Π.Α. και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους για την εξυγίανση της Υ.Π.Α..

Από την μία πλευρά η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεσμεύθηκε εγγράφως από τον Μάιο του 2024 για τα εξής:

1. Την υλοποίηση προγράμματος σταδιακής αντικατάστασης του εξοπλισμού επιτήρησης (surveillance), επικοινωνιών φωνής (communication) και αεροναυτιλίας (navigation).

2. Την αναβάθμιση της αξιοπιστίας και της διαθεσιμότητας του υπάρχοντος εξοπλισμού με την προμήθεια όλων των κρίσιμων ανταλλακτικών στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

Μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει η Διοίκηση της Υ.Π.Α. να υπογράψει καμία από τις κρίσιμες συμβάσεις για την προμήθεια νέου συστήματος ραντάρ, καθώς και των συστημάτων επικοινωνιών για την προσέγγιση της Αθήνας και το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας. Το μόνο που έχει κάνει είναι να βγάζει διαδοχικά δελτία τύπου στα οποία αναπαράγει τις ίδιες εξαγγελίες, απλά μεταθέτοντας τις ημερομηνίες που θα υλοποιηθεί η προμήθεια του κρίσιμου εξοπλισμού. Μία ματιά στο τι υποσχόταν, με το από 1/2/2025 δελτίο τύπου, η Διοίκηση της Υ.Π.Α. να γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2025 και τι από αυτά έχει γίνει σήμερα (καθώς αισίως τελειώνει το τρίτο τρίμηνο του 2025), είναι αρκετή για να καταλάβει το κοινό ότι η Υ.Π.Α. απλά περιορίζεται σε ασκήσεις επί χάρτου χωρίς αποτελέσματα.

Το περιστατικό στις 19/8/2025, με την αστοχία ενός κρίσιμου ανταλλακτικού και την απώλεια της εικόνας του τερματικού ραντάρ και των εφεδρικών συχνοτήτων της προσέγγισης Αθηνών στον λόφο Μερέντα αποδεικνύει ότι από πέρσι η Υ.Π.Α. δεν έχει φροντίσει να προμηθευτεί ένα ανταλλακτικό, το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι χρειάζεταιαντικατάσταση, με αποτέλεσμα η χώρα να διασυρθεί διεθνώς. Ακόμα και σήμερα η Υ.Π.Α. δεν έχει ακόμα προμηθευτεί το εν λόγω ανταλλακτικό.

Από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεσμεύτηκε έναντι και της Ευρωπαϊκής επιτροπής να φτιάξει έναν νόμο που να αναδιοργανώνει την Υ.Π.Α., μετατρέποντάς την σε έναν σύγχρονο πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας που να πληροί τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Έχουμε συναντηθεί με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με την αναδιοργάνωση της Υ.Π.Α. και έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε κοινές απόψεις για την εξυγίανση της Υ.Π.Α. και ότι μοιραζόμαστε τον κοινό στόχο να γίνει η Υ.Π.Α. ένας σύγχρονος Πάροχος Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας που να εφαρμόζει πλήρως τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Ήδη από τον Ιούλιο έχουμε καταθέσει προτάσεις στο Υπουργείο βασισμένες σε ένα αρχικό σχέδιο νόμου που μας κοινοποιήθηκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε επίσης παρατηρήσεις. Το Υπουργείο επέλεξε να μην αποδεχθεί ούτε τις δικές μας παρατηρήσεις, αλλά ούτε και της Ευρωπαϊκής επιτροπής και παρουσίασε χθες στη δημόσια διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου χειρότερο και από αυτό που μας έδωσε αρχικά. Είναι εμφανές ότι το Υπουργείο δεν μπήκε καν στον κόπο να εξετάσει τις προτάσεις των εργαζομένων που θα κληθούν να εφαρμόσουν αυτό το νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στη δημόσια διαβούλευση περιέχει διατάξεις που όχι μόνο δεν συμφωνήθηκαν ποτέ, αλλά ούτε καν συζητήθηκαν, επιλέγοντας έτσι τη μέθοδο του αιφνιδιασμού. Προφανώς αυτό από τη μεριά μας δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό.

Από την αρχή του καλοκαιριού εξυπηρετούμε σε όλες τις μονάδες εναέριας κυκλοφορίας μεγαλύτερο όγκο κυκλοφορίας από τον ήδη αυξημένο που έχει συμφωνηθεί. Ειδικά για τον Δ.Α.Α. εξυπηρετούμε ακόμα και 36 αφίξεις την ώρα παρότι η ονομαστική χωρητικότητα είναι 22 και η αυξημένη χωρητικότητα που έχει συμφωνηθεί είναι 28. Η ίδια η διοίκηση της Υ.Π.Α. με επιστολή προς το Eurocontrol στις 22/8/2025 αναγνωρίζει την υπέρβαση που γίνεται στο συμφωνηθέν όριο.

Πλέον μετά τον εμπαιγμό που υφιστάμεθα δεν έχει νόημα να υπερβάλλουμε εαυτούς και να εξυπηρετούμε κυκλοφορία πάνω από τα ήδη αυξημένα συμφωνηθέντα επίπεδα. Ακόμα και τώρα εξυπηρετούμε πραγματικά 28 αφίξεις την ώρα στον Δ.Α.Α που μαζί με τις πτήσεις που γίνονται εξ όψεως φτάνουμε έως και τις 33 συνολικά αφίξεις την ώρα. Επομένως κανένα «slow down» δεν κάνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όπως βολικά γράφεται σαν δικαιολογία σε κάποια Μ.Μ.Ε..

Οι Ε.Ε.Κ., ειδικά τα τελευταία τέσσερα (4) καλοκαίρια, έχουμε αποδείξει ότι νοιαζόμαστε για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την αναβάθμιση της Υ.Π.Α.. Ο λόγος που το σύστημα της εναέριας κυκλοφορίας δεν έχει καταρρεύσει είναι αποκλειστικά η προσπάθεια που καταβάλλουν οι Ε.Ε.Κ., αφού η Υ.Π.Α. και το Υπουργείο διαχρονικά δεν έχουν κάνει το χρέος τους.

Στείλαμε επιστολή από την 1/9/2025 ζητώντας συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κύριο Δήμα και δεν λάβαμε καν απάντηση. Του ξαναστείλαμε επιστολή στις 22/9/2025 και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον να ακούσει τις προτάσεις μας. Στην τελευταία επιστολή ξεκαθαρίσαμε ότι θα σταματούσαμε να εξυπηρετούμε πάνω από το ήδη αυξημένο όριο, φυσικά χωρίς να λάβουμε απάντηση. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν γνώριζε την κατάσταση ή ότι η χθεσινή εξέλιξη ήταν ξαφνική.

Παρόλες τις προσπάθειες να παρουσιαστεί το πρόβλημα ως «προσωπικές διαφορές» ή «συνδικαλιστικά αιτήματα» η πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα και το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε δεν ικανοποιεί βασικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών, κάτι που το πιστοποιεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απειλεί τη χώρα μας με κυρώσεις.

Ο ίδιος ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε συγχαρητήρια στους Έλληνες Ε.Ε.Κ. οι οποίοι διαχειρίζονται πρωτοφανή όγκο κυκλοφορίας, όντας ακραία υποστελεχωμένοι και εργαζόμενοι με τέτοια απαρχαιωμένα συστήματα. Τα στοιχεία που παρουσιάζει το Eurocontrol αποδεικνύουν ότι οι Ε.Ε.Κ. της Υ.Π.Α. είναι οι πέμπτοι πιο παραγωγικοί ανάμεσα σε 38 παρόχους σε όλη την Ευρώπη, παρά το ότι οι συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι Έλληνες Ε.Ε.Κ. είναι χειρότερες από οπουδήποτε αλλού στην υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμα και στα Βαλκάνια.

Καλούμε τις Διοικήσεις της Υ.Π.Α. και του Υπουργείου να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην ψάχνουν δικαιολογίες κατηγορώντας τους Ε.Ε.Κ., οι οποίοι είναι αυτοί που καλούνται κάθε φορά να επωμιστούν το βάρος της κακοδιοίκησης και να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το πρόβλημα. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί και δεν ανεχόμαστε πλέον κανέναν εμπαιγμό. Καλούμε επίσης το Υπουργείο και η Διοίκηση της Υ.Π.Α. να υλοποιήσουν όσα έχουν δεσμευτεί, να αξιολογήσουν και να ενσωματώσουν τις προτάσεις μας, που σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το νέο νόμο της Υ.Π.Α. και να δείξουν την απαραίτητη εκτίμηση και σεβασμό στο έργο του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας».