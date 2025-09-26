Η καραμπόλα στην Αλεξάνδρας έφερε μποτιλιάρισμα στην Πατησίων, πού έχει κίνηση τώρα.

Στο «κόκκινο» η κίνηση στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά από τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή 8 αυτοκινήτων.

Καραμπόλα με τη συμμετοχή οκτώ οχημάτων υπό άγνωστε συνθήκες σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Το ατύχημα προκάλεσε δυσχέρεια στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Πατησίων, από το ύψος της οδού Μπούσγου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο για προληπτικούς ελέγχους. Παράλληλα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των οχημάτων.

Δείτε τον χάρτη με την κίνηση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κίνηση στο σημείο γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν προσοχή και να προσαρμόσουν ανάλογα την πορεία τους.