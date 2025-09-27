Το Μουσείο θα είναι απόλυτα προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, βιοκλιματικό με κάθετες φυτεύσεις και ενεργειακά αυτόνομο.

Στα τέλη του 2026 θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό το Μουσείο Παιδιού και Παιχνιδιού, στην περιοχή της Πυλαίας, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Περίπου 20.000 κομμάτια παιχνιδιών από την πρωτότυπη συλλογή της Μαριάννας Βιλδιρίδη, από τον 17ο έως τον 20ο αιώνα, θα φιλοξενούνται στο συγκεριμένο Μουσείο αφηγούμενα χιλιάδες ιστορίες σε μικρούς αλλά και σε μεγαλύτερους που αγαπούν το παιχνίδι.

Το Μουσείο θα είναι απόλυτα προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, βιοκλιματικό με κάθετες φυτεύσεις και ενεργειακά αυτόνομο. Ο ωφέλιμος χώρος υπολογίζεται σε 2.000 τ.μ., το συνολικό οικόπεδο έχει εμβαδόν πέντε στρέμματα, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Το υπό ολοκλήρωση Μουσείο Παιδιού και Παιχνιδιού επισκέφτηκαν ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά.

«Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω προσωπικά την περιφερειάρχη για το σχεδιασμό, καθώς εδώ θα στεγάσουμε μια πρωτότυπη συλλογή από 20.000 παιχνίδια, που χρονολογούνται από τον 17ο μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα, τη Συλλογή της Μαριάννας Βιλδιρίδη. Θα είναι ένας πραγματικός ονειρότοπος για μικρούς και μεγάλους. Ένα μουσείο σήμα κατατεθέν για τον Δήμο μας, που όμοιό του δεν υπάρχει στην πατρίδα μας. Είμαστε, μάλιστα, σε συζήτηση με το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», εξετάζοντας το ενδεχόμενο να διασυνδεθεί με το υπό κατασκευή Παιδιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο Φίλυρο, μιας και το παιχνίδι έχει ευεργετικές συνέπειες στην ψυχική υγεία και την ψυχολογία των παιδιών», δήλωσε μετά το πέρας της επίσκεψης ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος σημείωσε την εξαιρετική συνεργασία με το ζεύγος Βιλδιρίδη για την ολοκλήρωση του οραματικού αυτού Μουσείου.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε πως οι οικοδομικές εργασίες του Μουσείου προβλέπεται να ολοκληρωθούν με το τέλος της φετινής χρονιάς, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνονται οι μελέτες του εξοπλισμού, ώστε να ανοίξει τις πύλες του στα τέλη του 2026.

Από την πλευρά της η κ. Αηδονά, δήλωσε πως «το Μουσείο Παιδιού και Παιχνιδιού, που δημιουργείται στην Πυλαία, είναι ένα έργο με ιδιαίτερη αξία και σημασία όχι μόνο για τον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη αλλά συνολικά για την Κεντρική Μακεδονία και ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για έναν χώρο μοναδικό, που φέρνει στο επίκεντρο το παιδί, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, συνδέοντας το παιχνίδι με τη μνήμη, την ιστορία αλλά και τη δημιουργική μάθηση».