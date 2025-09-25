«Το ζήτημα της εκταφής άπτεται του βασικού πυρήνα των διαχρονικών οικουμενικών πανανθρώπινων, ηθικών αξιών» αναφέρει η Συντονιστική επιτροπή για το αίτημα Ρούτσι.

Υπερ της ικανοποίησης του δικονομικού δικαιώματος του Πάνου Ρούτσι και των άλλων συγγενών των θυμάτων για την εκταφή των παιδιών τους, τάσσονται οι δικηγόροι που ζητούν να αποφασίσει η Δικαιοσύνη επ’ αυτού το συντομότερο δυνατόν.

«Το ζήτημα της εκταφής, πέραν της νομικής διάστασης που δύναται δικονομικώς να εξεταστεί, είναι και βαθύτατα ανθρώπινο, καθώς άπτεται του βασικού πυρήνα των διαχρονικών οικουμενικών, πανανθρώπινων, ηθικών αξιών», επισημαίνει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία προσθέτει: “Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 309 ΚΠΔ μετά το πέρας της ανάκρισης, ο Πρόεδρος Εφετών μπορεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα να διατάξει να συμπληρωθεί η ανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο αυτής και το ζήτημα της εκταφής σορού, ως συναρτώμενο με την ανακριτική διαδικασία.

Με βάση τα ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την κείμενη νομοθεσία και το γεγονός της δικονομικής συμμετοχής Δικηγορικών Συλλόγων για την υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, φρονεί ότι τα αρμόδια όργανα της ελληνικής δικαιοσύνης πρέπει να εξετάσουν το ζήτημα της εκταφής της σορού του γιου του Παύλου Ρούτσι και να αποφανθούν επ’ αυτού στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα.

Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να μείνει χωρίς δικαστική κρίση. Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη ενισχύει το κύρος και εδραιώνει στην ελληνική κοινωνία την αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης».