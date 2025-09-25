Ο 4χρονος έχει τραυματιστεί σοβαρά από το τροχαίο.

Ώρες αγωνίας στα Χανιά για 4χρονο παιδί που παρασύρθηκε από ΙΧ και τραυματίστηκε σοβαρά.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Κίσσαμο Χανίων, όταν ένα παιδί ηλικίας περίπου τεσσάρων ετών παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Σύμφωνα με το zarpanews.gr το μικρό παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία. Το παιδάκι φέρει σοβαρά τραύματα με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.