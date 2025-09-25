Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά ο καιρός «αγριεύει» από το Σάββατο με καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες, όλη η προγνωση για τις περιοχές στο «μάτι» της διαταραχής.

Το φθινοπωρινό του πρόσωπο θα μας «δείξει» ο καιρός τις επόμενες μέρες με βασικά του χαρακτηριστικά τις έντονες βροχές και καταιγίδες που θα «κυκλώσουν» κατά βάση τη Δυτική Ελλάδα ενώ επίμονοι ισχυροί βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας θα συμπληρώσουν το σκηνικό.

Σε νέα του πρόγνωση ο μετεωρολόγος του STAR και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνει την αλλαγή καιρικού σκηνικού που θα έρχεται το Σαββατοκύριακο. Όπως εξηγεί «μεταβολή του καιρού και προσοχή σε δυτική Ελλάδα από απόγευμα Σαββάτου και την Κυριακή κυρίως σε Νομούς Μεσσηνίας Ηλείας και Αχαίας. Προσοχή σε δυτική Στερεά καθώς και σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά.»

Κολυδάς για καιρό: Έρχονται βροχές - Πτώση θερμοκρασίας και δυνατοί βοριάδες

Η αναφορά του δείχνει ότι τα προγνωστικά μοντέλα αποτυπώνουν έντονα καιρικά φαινόμενα σε τέσσερις περιοχές, όπου θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα, οι περιοχές που χρήζουν προσοχής είναι η Μεσσηνία, η Ηλεία, η Αχαΐα και η δυτική Στερεά Ελλάδα, ενώ έντονη βροχόπτωση αναμένεται και στα νησιά του Ιονίου και κυρίως σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.

Στην Αττική, σύμφωνα με την πρόγνωση, οι βροχές δεν θα είναι έντονες και η πιθανότητα σημαντικών φαινομένων είναι χαμηλή, με τον καιρό να παραμένει σχετικά ήπιος. Μάλιστα όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά - Ίσως και καθόλου.». Σημείο καμπής όμως είναι η Κυριακή που αποτελεί το χρονικό ορόσημο για την επέλαση του φθινοπώρου.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδα «Από την Κυριακή και μετά, οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν πτώση κατά περίπου 5 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες να ενισχύουν την αίσθηση του κρύου. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι τοπικά θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ την Παρασκευή, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου.»

Η ανάρτηση Κολυδά

Με ομπρέλες και αδιάβροχα θα κυλήσει το σαββατοκύριακο 29- Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Κακοκαιρία και φθινοπωρινό σκηνικό αποτυπώνεται στην πρόγνωση της ΕΜΥ. Αρχής γενομένης από το Σάββατο 27/9 αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Για την Κυριακή 28/9 αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Η διαταραχή συνεχίζεται και τις επόμενες μέρες. Την Δευτέρα 29/9 θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Στα δυτικά τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι τοπικά έντονα τις πρωινές ώρες το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.

Το καιρικο σκηνικό επιμένει με λιγότερες βροχές και την Τρίτη 30/9. Αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.