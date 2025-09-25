Οι συγγενείς ζητούν από την πρόεδρο να παραγγείλει την εκταφή της σορού του Ντένις, «ώστε να ληφθεί το αναγκαίο γενετικό υλικό, για να διενεργηθούν οι αναγκαίες ιστολογικές, τοξικολογικές και λοιπές βιοχημικές εξετάσεις για την εξακρίβωση της αιτίας θανάτου του».

Σαφές αίτημα εκταφής του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, γιού του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι κατατέθηκε σήμερα στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας, μέσω συμπληρωματικού υπομνήματος που συνυπογράφουν 78 συγγενείς θυμάτων των Τεμπών.

Οι συγγενείς ζητούν από την πρόεδρο να παραγγείλει την εκταφή της σορού του Ντένις, «ώστε να ληφθεί το αναγκαίο γενετικό υλικό, για να διενεργηθούν οι αναγκαίες ιστολογικές, τοξικολογικές και λοιπές βιοχημικές εξετάσεις για την εξακρίβωση της αιτίας θανάτου του, αλλά και να προκύψουν νέα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και να μου γνωστοποιηθεί η ημερομηνία της εκταφής και τα στοιχεία ταυτότητας του διορισθησομένου ιατροδικαστή ώστε να μπορέσουμε να ασκήσουμε τα προβλεπόμενα στο νόμο δικαιώματά μας».

Εκταφή

Συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών είχαν ενωθεί σε υπόμνημα που κατέθεσαν στις 15 Σεπτεμβρίου στην πρόεδρο εφετών. Σε εκείνο το υπόμνημα οι συγγενείς των θυμάτων ζητούσαν συμπληρωματική ανάκριση προκειμένου, να εξεταστεί το θέμα της πυρασφάλειας των τρένων μετά το πόρισμα του Γερμανικού εργαστηρίου, να ερευνηθεί περαιτέρω η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους που εντόπισε ξυλόλιο σε 12 από τα 28 δείγματα στο Κουλούρι, να ζητηθεί η κατάσχεση του καταγραφικού των καμερών από τον σταθμό των εμπορικών αμαξοστοιχιών της Θεσσαλονίκης από όπου φορτώθηκε η εμπορική αμαξοστοιχία,

να γίνει πραγματογνωμοσύνη στους εναλλάκτες των ηλεκτρομηχανών.

Το ίδιο υπόμνημα κατατέθηκε σήμερα συμπληρωμένο με το αίτημα εκταφής του 22χρονου γιού του απεργού πείνας. Ο Πάνος Ρούτσι ζητά να γίνουν στη σορό του παιδιού του οι βιοχημικές και ιστολογικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.

Αναβάθμιση κατηγοριών

Επίσης μέσω του συμπληρωματικού υπομνήματος οι 78 συγγενείς ζητούν να διωχθούν τα στελέχη της Hellenic Train για την έκρηξη και για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών.

Τέλος να χρησιμοποιηθεί για όλους ο ορθός νομικός όρος της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και όχι από αμέλεια για όλους τους κατηγορούμενους.