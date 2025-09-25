Ο ψηφιακός βοηθός mAigov ενσωματώνεται στη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet.

Τη νέα, εξελιγμένη έκδοση της εφαρμογής Gov.gr Wallet παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση που φέρνει ενσωμάτωση βασικών υπηρεσιών του gov.gr, καθώς και καινοτόμες λειτουργίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Με στόχο τη βελτιωμένη εμπειρία χρήσης, το Gov.gr Wallet αποκτά πιο απλό και φιλικό σχεδιασμό, ώστε να γίνεται πιο προσιτό σε όλους.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε:

«Με το νέο Gov.gr Wallet κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς ένα κράτος πιο σύγχρονο και ασφαλές. Δίνουμε έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, φέρνουμε τη Θυρίδα του Πολίτη στο επίκεντρο ως βασικό κανάλι επικοινωνίας με το Δημόσιο και ενσωματώνουμε τον ψηφιακό βοηθό mAigov για πιο άμεση και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Και αυτό είναι μόνο η αρχή: σύντομα θα ακολουθήσουν η προσθήκη ακινήτων, επαγγελματικών ιδιοτήτων και δυναμική ενημέρωση εγγράφων. Χτίζουμε βήμα-βήμα ένα κράτος που δεν ταλαιπωρεί, αλλά στηρίζει τους πολίτες του».

Οι νέες δυνατότητες της εφαρμογής

Στη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, οι χρήστες έχουν πλέον στη διάθεσή τους:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ψηφιακό Βοηθό mAigov: την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης του ελληνικού Δημοσίου, που απαντά σε ερωτήσεις πολιτών και λειτουργεί και ως action bot.

Έκδοση εγγράφων σε πραγματικό χρόνο: οι πολίτες μπορούν εύκολα να δημιουργούν Υπεύθυνες Δηλώσεις (με φωνητική εντολή ή πληκτρολόγηση) και Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμου. Τα έγγραφα αποθηκεύονται αυτόματα στη Θυρίδα του Πολίτη.

Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ): εμφανίζεται μέσα από ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο, ώστε να αποτρέπεται η αποθήκευσή του μέσω screenshot. Όσοι δεν έχουν εκδώσει ΠΑ μπορούν να αποκτήσουν άμεσα πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω της εφαρμογής.