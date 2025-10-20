Ακόμη και έξι μήνες υπομονή θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες της Αττικής προκειμένου να βρουν διαθέσιμο ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας.

Σε αναμονή για μήνες βρίσκονται οι πολίτες της Αττικής που επιθυμούν να εκδώσουν τιςνέες ταυτότητες, καθώς τα ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr έχουν «κλείσει» έως και τον Απρίλιο του 2026.

Σε άλλες περιοχές της χώρας, με μικρότερο πληθυσμό, υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα ραντεβού στην πλατφόρμα, ακόμα και μέσα στις επόμενες ημέρες του Οκτωβρίου, ενώ ακόμη πιο εύκολα είναι τα πράγματα για την περιφέρεια.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα βασίζεται σε slots δηλαδή χρονικά διαστήματα, συγκεκριμένες ώρες εξυπηρέτησης που διαθέτουν οι αστυνομικές υπηρεσίες. Όταν ένα slot κρατηθεί, εξαφανίζεται από τη λίστα μέχρι να υπάρξει ακύρωση ή να προστεθεί νέο. Έπομένως οι θέσεις έχουν δεσμευθεί για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες μπροστά.

Οι νέες ταυτότητες εκδίδονται σε όλα τα τμήματα της χώρας και όχι μόνο στον τόπο διαμονής και πλέον ο πολίτης μπορεί να κλείσει ραντεβού σε όποια αστυνομική υπηρεσία επιθυμεί.

Για να κλείσει κάποιος ραντεβού νωρίτερα θα πρέπει να αποδείξει με στοιχεία ότι είναι εξαιρετικά επείγον για εκείνον η έγκαιρη έκδοση ταυτότητας.

Προκειμένου να παραλάβει την ταυτότητα ο πολίτης, χρειάζονται 7 έως και 10 ημέρες αναμονής από τη στιγμή που θα καταθέσει τα δικαιολογητικά.

Η ΕΛ. ΑΣ προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα σχεδιάζει την ενίσχυση του προσωπικού, ώστε να προστεθούν και νέα ραντεβού.