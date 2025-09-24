Τα πυροβόλα όπλα θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στη Σίφνο συνελήφθη 48χρονος για παράνομη κατοχή οπλισμού και πυρομαχικών.

Κατά τις έρευνες στην κατοικία και τους βοηθητικούς χώρους του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov», πιστόλια, περίστροφα, κυνηγετικά και αεροβόλα όπλα, 494 φυσίγγια στρατιωτικού τύπου, 446 φυσίγγια πυροβόλου, μαχαίρια, ξιφολόγχες, σιγαστήρες, διάφορα παρελκόμενα όπλων και 252.480 ευρώ.

H ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη χθες (Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025) στη Σίφνο, από αστυνομικούς του του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου και Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου, 48χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο επισταμένης διερεύνησης υπόθεσης όπλων, χθες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία του δράστη, την επιχείρηση του, καθώς και σε βοηθητικούς – αποθηκευτικούς χώρους αυτών, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν:

Πολεμικό τυφέκιο τύπου «KALASHNIKOV» με -2- γεμιστήρες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη (καβάτζα)

Περίστροφο

Πιστόλι τύπου στυλό

-4- κυνηγετικά όπλα (καραμπίνες)

-3- αεροβόλα (πιστόλι – περίστροφο – τυφέκιο)

-494- φυσίγγια στρατιωτικού τύπου

-446- φυσίγγια πυροβόλου όπλου

-20- κυνηγετικά φυσίγγια

-9- μαχαίρια διαφόρων ειδών, με λάμες από -15- έως -58- εκατοστών

-2- ξιφολόγχες

-2- σιγαστήρες

Διάφορα παρελκόμενα πολεμικών τυφεκίων (λαβή, κοντάκιο, φακός, λέιζερ κ.α.)

Γκλοπ

-252.480- ευρώ

Ο παράνομος οπλισμός, τα φυσίγγια και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν. Τα πυροβόλα όπλα θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.