Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ανακοινώνει τη διοργάνωση οκτώ (8) αθλητικών – εκπαιδευτικών δράσεων σε διαφορετικές πόλεις της χώρας για την προώθηση του προγράμματος Healthy Hoops 4ALL (HH4ALL), ως μέρος της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Τα Healthy Hoops 4ALL Festivals

Πρόκειται για αθλητικές εκδηλώσεις διάρκειας 2 έως 6 ωρών, που απευθύνονται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 6 έως 14 ετών από τα σωματεία της κάθε περιοχής.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

Παιχνίδια και ασκήσεις σε σταθμούς, προσαρμοσμένα ανά ηλικία

σε σταθμούς, προσαρμοσμένα ανά ηλικία Ομαδικές δράσεις που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία και τη χαρά του παιχνιδιού

που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία και τη χαρά του παιχνιδιού Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που καλλιεργούν τις κοινωνικές και κινητικές δεξιότητες των παιδιών, συμβάλλοντας στην ευεξία τους

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται από τους προπονητές της Ομοσπονδίας του Octopus Basketball Program, σε συνεργασία και με τη στήριξη των προπονητών/-τριών των τοπικών αθλητικών σωματείων, ενώ η ενεργή παρουσία ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων κατά τη διάρκεια των δράσεων θα δώσει ξεχωριστή σημασία στις εκδηλώσεις. Κάθε εκδήλωση μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 360 παιδιά.

Καμπάνια «Φέρε τους φίλους σου»

Στο πλαίσιο του HH4ALL, οι προπονητές ενθαρρύνουν τους αθλητές και τις αθλήτριές τους να προσκαλέσουν τους φίλους τους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, ώστε περισσότερα παιδιά να γνωρίσουν και να απολαύσουν τη χαρά του μπάσκετ!

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων HH4ALL