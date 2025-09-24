«Εδώ ικανοποιούνται τα τερτίπια των κατηγορουμένων αλλά στα Τέμπη τα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων απορρίπτονται», δήλωσε ο Χρ. Σπίρτζης.

Διακόπηκε μόλις ξεκίνησε και πάλι ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών με τέσσερις κατηγορουμένους που φέρονται να συνδέονται με την εταιρεία Intellexa και το παράνομο λογισμικό Predator, για παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό πλημμελήματος.

Μετ’ εμποδίων η διαδικασία

Ύστερα από αλλεπάλληλες διακοπές και τελικά την επ’ αόριστον αναβολή της διαδικασίας τον περασμένο Μάιο προκειμένου να μεταφραστούν στα αγγλικά έγγραφα της δικογραφίας, η δίκη προσδιορίστηκε να ξεκινήσει εκ νέου, το πρωί. Ωστόσο και πάλι δεν προχώρησε, καθώς το δικαστήριο, με το…καλημέρα, προχώρησε στη διακοπή της για τις 22 Οκτωβρίου. Το «εμπόδιο» αυτή τη φορά ήταν κάποια έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία δεν ήταν ακόμη πλήρη. Σχετικό αίτημα υπέβαλε ένας εκ των κατηγορουμένων πως δεν είχε λάβει γνώση των εγγράφων αυτών, όπως υποστήριξε η υπεράσπισή του, επειδή δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου απάντησε ότι υπάρχουν οι κωδικοί και θα χορηγηθούν στην υπεράσπιση.

Χρ. Σπίρτζης: Τα τερτίπια της υπεράσπισης ικανοποιούνται από το δικαστήριο

Σχολιάζοντας πάντως την αιτία της διακοπής της δίκης, ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης παρατήρησε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που τηρεί η Δικαιοσύνη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως την ώρα που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών και κλείνει άρον άρον η ανάκριση, ικανοποιούνται κάποια τερτίπια κατηγορουμένων στις υποκλοπές.

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, δήλωσε πως αυτήν την υπόθεση στοιχειώνουν δύο πράγματα. Το πρώτο, όπως είπε, είναι η απουσία του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και των πολιτικών προσώπων που ήταν θύματα παρακολούθησης και το δεύτερο ότι σοβαρά κακουργήματα δικάζονται από Μονομελές Πλημμελειοδικείο που δικάζει και υποθέσεις ρευματοκλοπής.

Ο κ. Σπίρτζης όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης είναι βασικοί μάρτυρες στην υπόθεση, ως μηνυτές και θύματα των παρακολουθήσεων. Ο κατάλογος πάντως των μαρτύρων στη δίκη ξεπερνά τους 50.