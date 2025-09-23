Η επίσημη ανακοίνωση για τις σειρήνες πολέμου που θα ενεργοποιηθούν σε όλη τη χώρα, το χρονοδιάγραμμα.

Σειρήνες πολέμου θα ηχήσουν σε όλη την επικράτεια την προσεχή Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο της άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση από το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ.–Π.Σ.Ε.Α.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι προγραμματισμένη για την 1η Οκτωβρίου η δοκιμαστική ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού Πολιτικής Άμυνας σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα το πρόγραμμα έχει ως εξής:

11:00 – Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης (διακοπτόμενος ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας.

11:05 – Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας..

11:30 – Σήμανση προειδοποίησης για Χημική, Βιολογική, Ραδιολογική, Πυρηνική (ΧΒΡΠ) απειλή (διακοπτόμενος ήχος για 120 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας..

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

11:35 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα συνεχούς ήχου) στο σύνολο της Επικράτειας..

12:20 – Συναγερμός ΧΒΡΠ απειλής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (120 δευτερόλεπτα).

12:25 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).

12:40 – Συναγερμός ΧΒΡΠ προσβολής στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης (120 δευτερόλεπτα).

12:45 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).

Ταυτόχρονα με την ήχηση των Σειρήνων Συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της Επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών λεπτών.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι πρόκειται αποκλειστικά για δοκιμαστική διαδικασία, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αρχών και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.