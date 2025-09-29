Δοκιμαστικά, στο πλαίσιο της πανελλαδικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2025».

Σειρήνες σε όλη τη χώρα αναμένεται να ηχήσουν την Τετάρτη (1/10) στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2025», καθώς θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση όλων των συστημάτων συναγερμού της Πολιτικής Άμυνας.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας του κοινού.

Ταυτόχρονα, με τις Σειρήνες Συναγερμού θα ηχήσουν επίσης οι καμπάνες των Ιερών Ναών της Επικράτειας για τρία λεπτά.

Αναλυτικά οι σειρήνες θα ηχήσουν ως εξής: