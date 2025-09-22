Με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ιδιοκτητών, η τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σε κοινοχρήστους χώρους και πιλοτές πολυκατοικιών. Τι αποφάσισε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, σε περίπτωση έλλειψης κανονισμού οροφοκτησίας, είναι η απόλυτη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών, σύμφωνα με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας που ερμηνεύοντας τις διατάξεις του του νόμου 4178/2013, έκρινε πως οι τυχόν αντιρρήσεις έστω και ενός εξ’ αυτών, μπλοκάρει τη διαδικασία. Για το λόγο αυτό, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου θεωρεί τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη ανεφάρμοστη, καθώς προσκρούει στα άρθρα 17 και 24 του Συντάγματος.

Στο «μικροσκόπιο» της Ολομέλειας του ΣτΕ μπήκαν αυθαίρετες κατασκευές που είχαν γίνει στους ελεύθερους ανοικτούς κοινόχρηστους-κοινόκτητους χώρους του ισόγειου πολυκατοικίας (πιλοτή και τμήμα του οικοπέδου) στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Στην υπ’ αρ. 1616/2025 απόφασή της η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου , τονίζει με πρόεδρο την Ευαγγελία Νίκα τονίζει ότι « σε περίπτωση έλλειψης κανονισμού οροφοκτησίας, η διάταξη (άρθρο 11 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 4178/2013) που προβλέπει την υποβολή αίτησης από συνιδιοκτήτη με βάση την πλειοψηφία των ποσοστών συνιδιοκτησίας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων σε κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής, αποσκοπεί μόνο στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και την πλήρη καταγραφή και αντιμετώπιση των αυθαιρέτων, χωρίς πάντως να θίγεται το δικαίωμα ιδιοκτησίας των λοιπών συνιδιοκτητών».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας θεωρούν πως η τακτοποίηση αυθαιρέτων επί κοινοχρήστων χώρων ακινήτου σύμφωνα με το ν. 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, δεν μπορεί να γίνει, εφόσον διατυπωθούν αντιρρήσεις από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη. Όπως επισημαίνουν, «η διάταξη του άρθρου 11, παράγραφος 1 του νόμου 4178/2013 κατά το μέρος που επιτρέπει την υποβολή αίτησης από συνιδιοκτήτη που κατέχει ή συγκεντρώνει την πλειοψηφία των ποσοστών συνιδιοκτησίας για την υπαγωγή τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, αυθαιρέτων κατασκευών επί κοινόχρηστων χώρων ακινήτων, στα οποία έχει συσταθεί οριζόντιος ή κάθετος ιδιοκτησία, προσκρούει στα άρθρα 17 και 24 παράγραφος 2 του Συντάγματος και είναι ανεφάρμοστη»