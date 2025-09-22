Συνελήφθησαν οι γονείς του.

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία των Χανίων μετά τον θάνατο βρέφους 2 μηνών στην κούνια του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε με τους γονείς του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις Καλύβες Αποκορώνου όπου η οικογένεια Φινλανδών, ο 28χρονος πατέρας, η 26χρονη μητέρα και το βρέφος που δεν είχε κλείσει τους 2 μήνες ζωής, έκανε τις διακοπές του.

Οι γονείς του βρέφους ξύπνησαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου το πρωί και βρήκαν το βρέφος τους χωρίς τις αισθήσεις του.

Κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί το μωρό στο Νοσοκομείο Χανίων όμως ήταν ήδη πολύ αργά.

«Ασφυκτικός θάνατος», ήταν το πόρισμα των ιατροδικαστών.

Οι γονείς συνελήφθησαν.

Πηγή: zarpanews.gr