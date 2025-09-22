Οι δύο κατηγορουμενοι ψαράδες αρνήθηκαν ότι είναι δράστες της εγκληματικής ενέργειας.

Μετ’ εμποδίων και πάλι προχωρά η δίκη για την υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαληράκη, η οποία, μετά από τρεις αναβολές, ξεκίνησε το πρωί αλλά διακόπηκε για τις 30 Σεπτεμβρίου.

Παρούσα στην κατάμεστη δικαστική αίθουσα ήταν η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη,η χήρα του πρώην υπουργού Μίνα Βαλυράκη και τα παιδιά τους, που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ζητώντας την τιμωρία των κατηγορουμένων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Με την έναρξη της διαδικασίας οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι είναι δράστες της εγκληματικής ενέργειας που τους οδήγησε στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας υποστηρίζοντας ότι την κρίσιμη ώρα που φέρεται να έγινε η δολοφονία του πρώην υπουργού δεν ήταν στο σημείο αλλά στο σπίτι τους. Και οι δύο ισχυρίζονται πως είναι αθώοι και κατηγορούνται άδικα.

Τι αναφέρει το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο ψαράδες, κάτοικοι Ερέτριας, φέρονται να ενεπλάκησαν σε βίαιο διαπληκτισμό με τον Σήφη Βαλυράκη στις 24 Ιανουαρίου 2021, ενώ εκείνος βρισκόταν με το φουσκωτό σκάφος του στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας για ψαροντούφεκο.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπόδισαν την πορεία του σκάφους του εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό τους και στη συνέχεια τον χτύπησαν επανειλημμένα με ένα ξύλινο κοντάρι, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα. Ο θάνατός του προκλήθηκε από τραύματα που υπέστη όταν το σώμα του ήρθε σε επαφή με την προπέλα του αλιευτικού σκάφους.

Η δικαστική πορεία

Αρχικά η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο από την Εισαγγελία της Χαλκίδας που έκρινε ότι έπρεπε να απορριφθεί ως «ουσία αβάσιμη» η μήνυση της οικογένειας του πρώην υπουργού για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Ακολούθησε ηπροσφυγή της οικογένειας Βαλυράκη η οποία που έγινε δεκτή, με αποτέλεσμα η δικογραφία να διαβιβαστεί ξανά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας και στη συνέχεια να χρεωθεί σε τακτικό ανακριτή, ο οποίος μελέτησε το υλικό και κάλεσε τους κατηγορούμενους σε απολογία.

Οι δύο ψαράδες απολογήθηκαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη τους.

Στη δικογραφία αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι οι κατηγορούμενοι ενήργησαν συντονισμένα, με στόχο να εξουδετερώσουν το θύμα, ενώ η εισαγγελική πρόταση χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά τους «πλήρως προμελετημένη», σημειώνοντας ότι ενήργησαν με απόλυτη ψυχραιμία, επιδεικνύοντας περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή.