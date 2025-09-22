Οργανωμένη κακοκαιρία θα έρθει τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας από τα δυτικά και θα πλήξει με καταιγίδες πολλές περιοχές της χώρας.

Νέα κακοκαιρία θα έρθει τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Το βαρομετρικό αυτό χαμηλό θα έρθει από την γειτονική Ιταλία και σταδιακά θα πλήξει την δυτική ηπειρωτική χώρα και θα κινηθεί ανατολικότερα.

Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, η μέρα που φαίνεται προς ώρας ότι θα το Σάββατο. Μέχρι τότε ο καιρός θα κυλήσει με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. Στη βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν κάποιες καταιγίδες στην Πέμπτη το απόγευμα.

Την Παρασκευή ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα πλήξει κυρίως την Ιταλία θα κινηθεί ανατολικότερα και θα μπει στον ελλαδικό χώρο κυρίως το Σάββατο. Από το Σάββατο το απόγευμα θα πλήξει με καταιγίδες περιοχές τις δυτικής Ελλάδας.

Η οργανωμένη αυτή κακοκαιρία θα κινηθεί ακόμα πιο ανατολικά με βροχές και κατά τόπου καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Δείτε την πορεία της κοκακαιρίας

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κακοκαιρία θα εστιαστεί στην Ιταλία. Όπως ανέφερε, επειδή θα μείνει αρκετά 24ωρα αυτή η κακοκαιρία, θα στροβολίζεται για αρκετές ήμερες και θα καταφέρει να βρει και τον δρόμο για τη χώρα μας.

Θα καταφέρει να περάσει, να νικήσει το εμπόδιο του αντικυκλώνα και άρα μπορεί Παρασκευή και Σάββατο να μην έχουμε πρόβλημα από αυτήν την κακοκαιρία, φαίνεται όμως οτι από την Κυριακή και ιδιαίτερα τη Δευτέρα να υπάρχουν πολλές πιθανότητες η δυτική Ελλάδα να επηρεαστεί από αυτό το κύμα κακοκαιρίας.

Σε πρώτη φάση περιμένουμε το κύμα κακοκαιρίας, όχι άμεσα, το περιμένουμε από Σάββατο και στη συνέχεια στα δυτικά τμήματα της χώρας μας βροχές.