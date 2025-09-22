Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2025 σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025.

Η μνήμη δύο σπουδαίων μορφών της Ορθοδοξίας, του Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη και του Ιερομάρτυρα Φωκά, επισκόπου Σινώπης τιμάται σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ζωγραφιά

Λουίζα, Λοΐζος

Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα

Ισαάκ

Ο Όσιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης

Ο Όσιος Κοσμάς υπήρξε μοναχός στο Άγιον Όρος και ασκήτεψε στη Μονή Ζωγράφου. Με την ταπείνωση και την προσευχή του, άφησε βαθύ πνευματικό αποτύπωμα και θεωρείται πρότυπο αγιορείτικης ζωής.

Ο Ιερομάρτυρας Φωκάς, Επίσκοπος Σινώπης

Ο Άγιος Φωκάς έζησε στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και διακρίθηκε για την ποιμαντική του δράση. Υπερασπίστηκε την πίστη με θάρρος και γι’ αυτό υπέστη σκληρά βασανιστήρια, δίνοντας τελικά τη ζωή του για τον Χριστό. Η Εκκλησία τον τιμά ως προστάτη των ναυτικών.

Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός

Ο Άγιος Φωκάς, επίσκοπος Σινώπης στον Εύξεινο Πόντο, μεγάλωσε σε οικογένεια βαθιάς πίστης και ξεχώρισε από νωρίς για την αγάπη του προς τον Θεό και τον άνθρωπο.

Ως ποιμένας, δίδαξε με παρρησία και θαυματουργούσε «ἐν ὀνόματι Τριάδος».

Η δράση του ενόχλησε φανατικούς ειδωλολάτρες· συνελήφθη και μαρτύρησε σε καυτό λουτρό επί Τραϊανού (98–117 μ.Χ.).

Γιατί τον θυμόμαστε; Επειδή αποτελεί πρότυπο επισκόπου που συνδυάζει διακονία, αποστολή και θαυματουργία.

Άγιος Φωκάς ο Κηπουρός – ο προστάτης των ναυτικών

Ο ταπεινός κηπουρός της Σινώπης είχε μόνο έναν κήπο, αλλά «καλλιεργούσε» και τις ψυχές όσων συναντούσε με λόγο πίστης και παρηγοριάς.

Όταν ήρθαν στρατιώτες να συλλάβουν «τον Φωκά τον Χριστιανό», τους φιλοξένησε πρώτα και ομολόγησε ο ίδιος την ταυτότητά του, οδηγώντας με πραότητα στο μαρτύριο (δια ξίφους).

Ζωντανή παράδοση: οι ναυτικοί τον τιμούν ως ομότράπεζο στο πλοίο και συγκεντρώνουν «το μερίδιό του» για ελεημοσύνη. Πολλά θαύματα διασώζονται από θαλασσοταραχές και λιμούς.

Όσιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης (Άγιον Όρος)

Αριστοκρατικής καταγωγής, επέλεξε την άσκηση στη Μονή Ζωγράφου (Άγιον Όρος).

Υπηρέτησε ως εκκλησιαστικός, έλαβε προορατικό χάρισμα και, με ευλογία Θεοτόκου, αναχώρησε στην έρημο όπου έζησε με αυστηρή νηστεία και ησυχαστική προσευχή.

Εκοιμήθη το 1323, αφήνοντας πίσω παράδοση θαυμάτων και σεβασμό ακόμη και από τα θηρία της ερήμου.

26 Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες

Στις ταραχές του 13ου αιώνα, 26 μοναχοί της Μονής Ζωγράφου αντιστάθηκαν σε παπικές πιέσεις και μαρτύρησαν διά πυρός στον πύργο της Μονής.

Τα ονόματά τους (μεταξύ άλλων: Θωμάς ηγούμενος, Βαρσανούφιος, Κύριλλος κ.ά.) γράφτηκαν στη μνήμη της Εκκλησίας ως μαρτυρία ορθοδόξου φρονήματος.

Όσιοι Ισαάκ & Μαρτίνος – οι νεαροί μάρτυρες

Οι Ισαάκ και Μαρτίνος έδωσαν τη μαρτυρία τους δια ξίφους, επιλέγοντας τη ζωή της αιώνιας ελπίδας αντί της πρόσκαιρης ασφάλειας. Η σύντομη βιογραφία τους θυμίζει ότι η μαρτυρία δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε πίστη.

Οσία Παρασκευή του Σάρωφ – Ντιβέεβο

Γνωστή ως δια Χριστόν σαλή, η Παρασκευή (κατά κόσμον Ειρήνη) έζησε σε σπηλιά στο δάσος του Σάρωφ επί 30 χρόνια, με προορατικό χάρισμα και αυστηρή άσκηση.

Συνδέεται με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρωφ και τιμάται ιδιαίτερα στη ρωσική παράδοση.

Εκοιμήθη το 1915, σε προχωρημένη ηλικία, αφήνοντας παρακαταθήκη προσευχής, απλότητας και φιλανθρωπίας.