Τουλάχιστον 2,2 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας του Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (21/9).

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 45, 36, 35, 14, 13 και Τζόκερ το 13.

Το έβδομο διαδοχικό τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση της Πέμπτης. Ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές, αλλά στην τρίτη (4+1) συνολικά 14 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ.

{https://www.youtube.com/watch?v=j2BkeI-Bir0}