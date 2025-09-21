Η γυναίκα πέθανε το 2023. Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση.

Μια υπόθεση θρίλερ έρχεται στο φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία μια γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτού της σε χωριό της Βοιωτίας.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η ίδια η γυναίκα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το έκανε αυτό «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της».

Το περιστατικό έγινε το καλοκαίρι του 2023. Από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό στη Βοιωτία. Αργότερα, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και οι Αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες.

Χθες, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή. Η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της με τη βοήθεια ενός άνδρα, τον οποίο δεν κατονόμασε.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.