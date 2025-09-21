Όπως περιγράφει, αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία «σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας».

Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια, εξηγεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός.

Όπως περιγράφει, αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid034DHoPbjopN7ibshYKmkod3bd5bTq6GJgs1MYf78uPPGyTmoEALrPtwiebFC2YbUfl}

Η ανάρτηση:

«Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια...

Καλημέρα!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα το ατμοσφαιρικό βουνό ( αντικυκλώνας ) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα.

Ωστόσο μέχρι τότε θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν( περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και τη θερμοκρασια να ξεπερνα τους 30 βαθμούς σε πεδινες περιοχές.

Υ.Γ: Για ένταση βροχοπτώσεων , περιοχές και διάρκεια θα τα πούμε στην ώρα τους».