Η μια εκ των τριών τραυματιών μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο.

Η στιγμή της πτώσης του δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας, καταγράφηκε σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό, που οδήγησε στον τραυματισμό τριών ατόμων, καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας της περιοχής και σοκάρει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcxsa55sdbd5?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Τη γυναίκα την πήραν αιμόφυρτη»

«Άκουσα έναν ήχο και έπεσε ένα δέντρο πάνω στην ομπρέλα κάτω από την οποία έπαιρνα παραγγελία.

Μετά από πέντε λεπτά πέφτει ακόμα ένας κορμός στο διπλανό μαγαζί και χτύπησε δύο ανθρώπους. Εγώ τη γλύτωσα τελευταία στιγμή. Τη γυναίκα την πήραν αιμόφυρτη.

Στην αρχή δεν είχε τις αισθήσεις της. Τραυματίστηκε και ένας διερχόμενος» ανέφερε εργαζόμενος στην περιοχή.

Παράλληλα, ο εργαζόμενος επιρρίπτει ευθύνες στον Δήμο Αθηναίων για τα δέντρα της περιοχής καθώς, όπως λέει, είχε ενημερωθεί: «Προφανώς το δέντρο ήταν σάπιο.

Πριν τρεις βδομάδες είχε πέσει πάλει κλαδί από το ίδιο δέντρο. Είχαμε ενημερώσει τον Δήμο, είχαμε πει ότι το δέντρο είναι σάπιο, όμως δεν ανέλαβαν την ευθύνη γιατί δεν είχε γίνει τίποτα.

Τώρα που έχουμε τραυματίες έσπευσαν όλοι να το μαζέψουν. Πρέπει να αναλάβει ο Δήμος την ευθύνη γι’ αυτό που έγινε».