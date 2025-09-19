Ο άνδρας μπήκε στο σπίτι όπου βρισκόταν η 25χρονη στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, κατά τις 17:30, τη μαχαίρωσε και της έκλεψε 2.000 ευρώ.

Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε μία 25χρονη γυναίκα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με την εφημερίδα Μακεδονία, το απόγευμα της Παρασκευής, σε ενοικιαζόμενο σπίτι στην περιοχή Κύψα, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας μπήκε στο σπίτι όπου βρισκόταν η 25χρονη, κατά τις 17:30, τη μαχαίρωσε και της έκλεψε 2.000 ευρώ. Στο σημείο, που βρίσκεται σε δασική περιοχή, έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τον ίδιο δραπέτη από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας, που αναζητούν οι Αρχές.

Η 25χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη απέδρασε από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας στη Χαλκιδική ένας κρατούμενος τον οποίο αναζητούν οι Αρχές. Πρόκειται για έναν 27χρονο υπήκοο Αλβανίας, η απουσία του οποίου διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις. Η διοίκηση του σωφρονιστικού καταστήματος ενημέρωσε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ευρεία έρευνα για τον εντοπισμό του. Σημειώνεται ότι στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας οι κρατούμενοι μένουν σε ημιελεύθερο καθεστώς και συμμετέχουν σε εργασίες εκτός των εγκαταστάσεων, γεγονός που πιθανόν διευκόλυνε την απόδραση.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη σύλληψή του, ενώ το κοινό καλείται να παραμείνει σε επαγρύπνηση.

Με πληροφορίες του emakedonia.gr